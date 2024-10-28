https://ria.ru/20241028/tatarstan-1980546975.html

Выставку "Сделано в Татарстане" представят на ПМЭФ в 2025 году

Выставку "Сделано в Татарстане" представят на ПМЭФ в 2025 году - РИА Новости, 28.10.2024

Выставку "Сделано в Татарстане" представят на ПМЭФ в 2025 году

Выставка "Сделано в Татарстане", которую во время саммита БРИКС посетили более 1 тысячи представителей иностранных делегаций, будет представлена на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:38

2024-10-28T17:38

2024-10-28T17:38

республика татарстан

экономика

технологии

казань

россия

бразилия

рустам минниханов

брикс

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КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Выставка "Сделано в Татарстане", которую во время саммита БРИКС посетили более 1 тысячи представителей иностранных делегаций, будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в саммите глав государств БРИКС в Казани приняли участие 36 стран, в том числе 24 были представлены на уровне глав государств, а также руководители шести международных организаций. По его информации, в дни саммита научно-промышленную выставку "Сделано в Татарстане" посетили 29 делегаций, всего более 1 тысячи человек. "Успех выставки послужил основанием для ее продолжения "на полях" Петербургского международного экономического форума в будущем году. Экспозиция под названием "Наследие саммита БРИКС" представит национальные разработки широкой аудитории крупнейшего международного бизнес-форума", - говорится в сообщении. На выставке "Сделано в Татарстане", которая прошла в Казани 20-25 октября на двух площадках (закрытой и под открытым небом) продукцию представили около 50 ведущих предприятий республики. В частности компания "КАМАЗ" презентовала последние разработки - магистральный тягач, самосвалы, бортовые грузовики, автобус. Здесь же - спортивный автомобиль команды "КАМАЗ-мастер". Казанский вертолетный завод продемонстрировал медицинский и полицейский вертолеты "Ансат", компания "Аурус" - три модели автомобилей Aurus: Arsenal, Komendant и Senat Long, автомобильный завод "РариТЭК" - автобус на природном газе. Пассажирские автобусы и автомобиль скорой помощи презентовала компания "Соллерс". Кроме того, на выставке представлены сельхозтехника, трактора, яхта, ультрабыстрая зарядная станция для электротранспорта на тяговой батарее, аварийно-спасательные суда и скоростное пассажирское судно. Казанский авиационный завод продемонстрировал проект производства пассажирских самолетов Ту-214. Корпорация "Эйдос" презентовала промышленных роботов и различные симуляторы для лапароскопии и тактической медицины. Посетителям показали "умную палату", экзоскелет для медицинской реабилитации пациентов, временно или полностью утративших подвижность нижних конечностей, технологии протезирования всех крупных суставов и моделирование крупных костей. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241023/briks-1979664553.html

https://ria.ru/20241020/sotrudnichestvo-1978982629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, технологии, казань, россия, бразилия, рустам минниханов, брикс, казанский вертолетный завод, ту-214, саммит брикс в казани в 2024 году