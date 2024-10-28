https://ria.ru/20241028/senator-1980422659.html

В Крыму рассказали об украинцах, желающих победы ВС России

В Крыму рассказали об украинцах, желающих победы ВС России - РИА Новости, 28.10.2024

В Крыму рассказали об украинцах, желающих победы ВС России

На Украине осталось много людей, поддерживающих Россию, но они не могут афишировать свою позицию, заявил в интервью РИА Новости сенатор от парламента Крыма... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T04:04

2024-10-28T04:04

2024-10-28T04:38

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На Украине осталось много людей, поддерживающих Россию, но они не могут афишировать свою позицию, заявил в интервью РИА Новости сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин. "Есть адекватные люди на Украине, с кем я общаюсь. Поэтому уже все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей, которые нас ждут и желают нам победы, просто они не могут афишировать свою позицию", - заявил Карякин в ответ на вопрос, общается ли он со спортсменами и политиками на Украине. При этом, признался сенатор, с начала спецоперации у него испортились отношения с некоторыми украинскими спортсменами. В четверг депутаты государственного совета проголосовали за наделение Карякина полномочиями сенатора от государственного совета республики, а также приняли решение о досрочном прекращении его полномочий депутата регионального парламента. С 24 сентября 2014 г. членом Совета Федерации от законодательной власти республики являлся Сергей Цеков, его переизбирали в 2019 году. Цеков сложил полномочия 10 сентября 2024 года. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241028/vyshka-1980422009.html

https://ria.ru/20241028/blagodarnost-1980418672.html

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политика, россия, украина, сергей карякин, сергей цеков, владимир путин, совет федерации рф