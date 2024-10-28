https://ria.ru/20241028/pushkov-1980598719.html

Пушков сравнил визит фон дер Ляйен в Грузию с украинским майданом

Пушков сравнил визит фон дер Ляйен в Грузию с украинским майданом - РИА Новости, 28.10.2024

Пушков сравнил визит фон дер Ляйен в Грузию с украинским майданом

Европейские политики после парламентских выборов в Грузии направились в Тбилиси, примерно так же 10 лет назад начинался украинский майдан, написал в своем... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:24

2024-10-28T22:24

2024-10-28T22:24

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Европейские политики после парламентских выборов в Грузии направились в Тбилиси, примерно так же 10 лет назад начинался украинский майдан, написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков. "(Глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен отправилась в Тбилиси выступать на митинге оппозиции. Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го начинался украинский майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США - министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты - срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России", - отметил сенатор. Но история "не должна повториться дважды", считает Пушков. В понедельник некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны. К акции ранее призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным. У многих участников митинга были флаги Грузии, Евросоюза или Украины. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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