Пушков сравнил визит фон дер Ляйен в Грузию с украинским майданом
Пушков: европейские политики после парламентских выборов направились в Тбилиси
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Европейские политики после парламентских выборов в Грузии направились в Тбилиси, примерно так же 10 лет назад начинался украинский майдан, написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков.
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"(Глава Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен отправилась в Тбилиси выступать на митинге оппозиции. Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го начинался украинский майдан: туда ринулись представители стран ЕС и США - министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты - срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России", - отметил сенатор.
Но история "не должна повториться дважды", считает Пушков.
В понедельник некоторые участники оппозиционного митинга против результатов парламентских выборов в Грузии пришли к зданию парламента страны. К акции ранее призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным. У многих участников митинга были флаги Грузии, Евросоюза или Украины.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
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