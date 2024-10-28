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В Махачкале увеличили выплату за контракт на службу в зоне СВО
В Махачкале увеличили выплату за контракт на службу в зоне СВО - РИА Новости, 28.10.2024
В Махачкале увеличили выплату за контракт на службу в зоне СВО
Муниципальная выплата в Махачкале для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции будет увеличена до 300 тысяч... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:23
2024-10-28T21:23
2024-10-28T21:23
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юсуп умавов
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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Муниципальная выплата в Махачкале для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции будет увеличена до 300 тысяч рублей, сообщил глава города Юсуп Умавов. "С 1 ноября муниципалитет будет выдавать 300 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт с Минобороны Российской Федерации. Кроме того, все подписавшие контракт будут обеспечены всем необходимым обмундированием для прохождения службы в зоне СВО", – написал Умавов в своем Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, ранее эта выплата составляла 100 тысяч рублей. В июле глава Дагестана Сергей Меликов увеличил региональную выплату для заключивших контракт на службу в зоне СВО до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241026/svo-1980293152.html
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махачкала, юсуп умавов, сергей меликов, россия
Специальная военная операция на Украине, Махачкала, Юсуп Умавов, Сергей Меликов, Россия
В Махачкале увеличили выплату за контракт на службу в зоне СВО
Власти Махачкалы увеличили выплату для заключивших контракт на службу в зоне СВО