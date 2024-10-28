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В Махачкале увеличили выплату за контракт на службу в зоне СВО - РИА Новости, 28.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/makhachkala-1980593613.html
В Махачкале увеличили выплату за контракт на службу в зоне СВО
В Махачкале увеличили выплату за контракт на службу в зоне СВО - РИА Новости, 28.10.2024
В Махачкале увеличили выплату за контракт на службу в зоне СВО
Муниципальная выплата в Махачкале для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции будет увеличена до 300 тысяч... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:23
2024-10-28T21:23
специальная военная операция на украине
махачкала
юсуп умавов
сергей меликов
россия
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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Муниципальная выплата в Махачкале для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции будет увеличена до 300 тысяч рублей, сообщил глава города Юсуп Умавов. "С 1 ноября муниципалитет будет выдавать 300 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт с Минобороны Российской Федерации. Кроме того, все подписавшие контракт будут обеспечены всем необходимым обмундированием для прохождения службы в зоне СВО", – написал Умавов в своем Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, ранее эта выплата составляла 100 тысяч рублей. В июле глава Дагестана Сергей Меликов увеличил региональную выплату для заключивших контракт на службу в зоне СВО до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241026/svo-1980293152.html
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махачкала, юсуп умавов, сергей меликов, россия
Специальная военная операция на Украине, Махачкала, Юсуп Умавов, Сергей Меликов, Россия
В Махачкале увеличили выплату за контракт на службу в зоне СВО

Власти Махачкалы увеличили выплату для заключивших контракт на службу в зоне СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА
Работа мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 28 окт - РИА Новости. Муниципальная выплата в Махачкале для заключивших контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции будет увеличена до 300 тысяч рублей, сообщил глава города Юсуп Умавов.
"С 1 ноября муниципалитет будет выдавать 300 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт с Минобороны Российской Федерации. Кроме того, все подписавшие контракт будут обеспечены всем необходимым обмундированием для прохождения службы в зоне СВО", – написал Умавов в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации города, ранее эта выплата составляла 100 тысяч рублей.
В июле глава Дагестана Сергей Меликов увеличил региональную выплату для заключивших контракт на службу в зоне СВО до 500 тысяч рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеМахачкалаЮсуп УмавовСергей МеликовРоссия
 
 
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