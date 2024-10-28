Рейтинг@Mail.ru
В ЕС раскритиковали Орбана за поздравление "Грузинской мечты" - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/es-1980560747.html
В ЕС раскритиковали Орбана за поздравление "Грузинской мечты"
В ЕС раскритиковали Орбана за поздравление "Грузинской мечты" - РИА Новости, 28.10.2024
В ЕС раскритиковали Орбана за поздравление "Грузинской мечты"
Депутаты парламентов стран ЕС на заседании комиссий по делам ЕС стран сообщества в Будапеште раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:33
2024-10-28T18:33
в мире
украина
венгрия
грузия
виктор орбан
жозеп боррель
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_0:38:3058:1758_1920x0_80_0_0_3253a7cf26d8a0a1f3bf1dcd7a7621d6.jpg
БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Депутаты парламентов стран ЕС на заседании комиссий по делам ЕС стран сообщества в Будапеште раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поздравление победившей на выборах в Грузии правящей партии "Грузинская мечта" еще до официального объявления результатов и за позицию Венгрии в конфликте на Украине, передает агентство MTI. Венгерский премьер 28-29 октября посетит Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой. "Со стороны многих вызвал критику тот факт, что глава венгерского правительства в понедельник отправился с официальным визитом в Грузию, а также то, что он поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах еще до того, как были объявлены окончательные результаты", - говорится в сообщении. Отмечается также, что "немецкий, шведский, польский, литовский, латвийский и эстонский спикеры резко раскритиковали позицию венгерского правительства" в конфликте на Украине, а также "мирную миссию Орбана", которую он осуществил сразу после начала венгерского председательства в ЕС. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в ответ на критику заявил, что Будапешт принимает украинских беженцев, через Венгрию идет до 40% украинского импорта электроэнергии и 20% импорта дизеля, а также, что "венгерское председательство готово продвигать процесс, связанный со вступлением Украины в ЕС". В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.
https://ria.ru/20241027/mid-1980313418.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980459855.html
украина
венгрия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93065eee0e23abe8bde2b4f47f7204bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, грузия, виктор орбан, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Грузия, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В ЕС раскритиковали Орбана за поздравление "Грузинской мечты"

MTI: депутаты ЕС раскритиковали Орбана за поздравление правящей партии Грузии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Депутаты парламентов стран ЕС на заседании комиссий по делам ЕС стран сообщества в Будапеште раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поздравление победившей на выборах в Грузии правящей партии "Грузинская мечта" еще до официального объявления результатов и за позицию Венгрии в конфликте на Украине, передает агентство MTI.
Венгерский премьер 28-29 октября посетит Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии
27 октября, 01:18
"Со стороны многих вызвал критику тот факт, что глава венгерского правительства в понедельник отправился с официальным визитом в Грузию, а также то, что он поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах еще до того, как были объявлены окончательные результаты", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что "немецкий, шведский, польский, литовский, латвийский и эстонский спикеры резко раскритиковали позицию венгерского правительства" в конфликте на Украине, а также "мирную миссию Орбана", которую он осуществил сразу после начала венгерского председательства в ЕС.
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в ответ на критику заявил, что Будапешт принимает украинских беженцев, через Венгрию идет до 40% украинского импорта электроэнергии и 20% импорта дизеля, а также, что "венгерское председательство готово продвигать процесс, связанный со вступлением Украины в ЕС".
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Венгрии объяснили, зачем выборы в Грузии пытаются представить нечестными
Вчера, 11:07
 
В миреУкраинаВенгрияГрузияВиктор ОрбанЖозеп БоррельИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала