https://ria.ru/20241028/es-1980560747.html

В ЕС раскритиковали Орбана за поздравление "Грузинской мечты"

В ЕС раскритиковали Орбана за поздравление "Грузинской мечты" - РИА Новости, 28.10.2024

В ЕС раскритиковали Орбана за поздравление "Грузинской мечты"

Депутаты парламентов стран ЕС на заседании комиссий по делам ЕС стран сообщества в Будапеште раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:33

2024-10-28T18:33

2024-10-28T18:33

в мире

украина

венгрия

грузия

виктор орбан

жозеп боррель

ираклий кобахидзе

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_0:38:3058:1758_1920x0_80_0_0_3253a7cf26d8a0a1f3bf1dcd7a7621d6.jpg

БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Депутаты парламентов стран ЕС на заседании комиссий по делам ЕС стран сообщества в Будапеште раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поздравление победившей на выборах в Грузии правящей партии "Грузинская мечта" еще до официального объявления результатов и за позицию Венгрии в конфликте на Украине, передает агентство MTI. Венгерский премьер 28-29 октября посетит Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой. "Со стороны многих вызвал критику тот факт, что глава венгерского правительства в понедельник отправился с официальным визитом в Грузию, а также то, что он поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах еще до того, как были объявлены окончательные результаты", - говорится в сообщении. Отмечается также, что "немецкий, шведский, польский, литовский, латвийский и эстонский спикеры резко раскритиковали позицию венгерского правительства" в конфликте на Украине, а также "мирную миссию Орбана", которую он осуществил сразу после начала венгерского председательства в ЕС. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в ответ на критику заявил, что Будапешт принимает украинских беженцев, через Венгрию идет до 40% украинского импорта электроэнергии и 20% импорта дизеля, а также, что "венгерское председательство готово продвигать процесс, связанный со вступлением Украины в ЕС". В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.

https://ria.ru/20241027/mid-1980313418.html

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980459855.html

украина

венгрия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, грузия, виктор орбан, жозеп боррель, ираклий кобахидзе, евросоюз