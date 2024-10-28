В ЕС раскритиковали Орбана за поздравление "Грузинской мечты"
MTI: депутаты ЕС раскритиковали Орбана за поздравление правящей партии Грузии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Депутаты парламентов стран ЕС на заседании комиссий по делам ЕС стран сообщества в Будапеште раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поздравление победившей на выборах в Грузии правящей партии "Грузинская мечта" еще до официального объявления результатов и за позицию Венгрии в конфликте на Украине, передает агентство MTI.
Венгерский премьер 28-29 октября посетит Грузию по приглашению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Ранее Орбан еще до объявления первых итогов выборов в парламент Грузии поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с "ошеломляющей" победой.
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"Со стороны многих вызвал критику тот факт, что глава венгерского правительства в понедельник отправился с официальным визитом в Грузию, а также то, что он поздравил правящую партию "Грузинская мечта" с победой на выборах еще до того, как были объявлены окончательные результаты", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что "немецкий, шведский, польский, литовский, латвийский и эстонский спикеры резко раскритиковали позицию венгерского правительства" в конфликте на Украине, а также "мирную миссию Орбана", которую он осуществил сразу после начала венгерского председательства в ЕС.
Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в ответ на критику заявил, что Будапешт принимает украинских беженцев, через Венгрию идет до 40% украинского импорта электроэнергии и 20% импорта дизеля, а также, что "венгерское председательство готово продвигать процесс, связанный со вступлением Украины в ЕС".
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд европейских политиков выступили с заявлением, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ и Китай, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Брюсселе критикуют венгерскую мирную инициативу из зависти.