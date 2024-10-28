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Вице-спикер заксобрания Ленинградской области пострадала в ДТП
Вице-спикер заксобрания Ленинградской области пострадала в ДТП - РИА Новости, 28.10.2024
Вице-спикер заксобрания Ленинградской области пострадала в ДТП
Заместитель председателя законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина пострадала в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:57
2024-10-28T17:57
2024-10-28T18:04
происшествия
авто
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Заместитель председателя законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина пострадала в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном парламенте. "Да, пострадала в ДТП, пострадала не сильно. Она была на служебном автомобиле", - сказала собеседница агентства. По данным местных СМИ, машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg вице-спикера заксобрания Ленобласти на пересечении улиц Восстания и Некрасова. После этого оба автомобиля врезались в BMW, а тот отлетел в Hyundai. В результате ДТП ушибы получила пассажир автомобиля Volkswagen Touareg — зампредседателя законодательного собрания Ленобласти Тюрина.
https://ria.ru/20240905/avariya-1970801750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вице-спикер заксобрания Ленинградской области пострадала в ДТП
Вице-спикер заксобрания Ленобласти Татьяна Тюрина пострадала в ДТП в Петербурге