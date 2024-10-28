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Вице-спикер заксобрания Ленинградской области пострадала в ДТП - РИА Новости, 28.10.2024
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17:57 28.10.2024 (обновлено: 18:04 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/dtp-1980551759.html
Вице-спикер заксобрания Ленинградской области пострадала в ДТП
Вице-спикер заксобрания Ленинградской области пострадала в ДТП - РИА Новости, 28.10.2024
Вице-спикер заксобрания Ленинградской области пострадала в ДТП
Заместитель председателя законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина пострадала в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:57
2024-10-28T18:04
происшествия
авто
ленинградская область
санкт-петербург
volkswagen group
bmw ag
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Заместитель председателя законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина пострадала в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном парламенте. "Да, пострадала в ДТП, пострадала не сильно. Она была на служебном автомобиле", - сказала собеседница агентства. По данным местных СМИ, машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg вице-спикера заксобрания Ленобласти на пересечении улиц Восстания и Некрасова. После этого оба автомобиля врезались в BMW, а тот отлетел в Hyundai. В результате ДТП ушибы получила пассажир автомобиля Volkswagen Touareg — зампредседателя законодательного собрания Ленобласти Тюрина.
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ленинградская область
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происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург, volkswagen group, bmw ag, volkswagen touareg, bmw 1, hyundai creta
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Volkswagen Group, BMW AG, Volkswagen Touareg, BMW 1, Hyundai Creta
Вице-спикер заксобрания Ленинградской области пострадала в ДТП

Вице-спикер заксобрания Ленобласти Татьяна Тюрина пострадала в ДТП в Петербурге

© Татьяна Тюрина/ВКонтактеТатьяна Тюрина
Татьяна Тюрина - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Татьяна Тюрина/ВКонтакте
Татьяна Тюрина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт - РИА Новости. Заместитель председателя законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина пострадала в ДТП в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном парламенте.
«
"Да, пострадала в ДТП, пострадала не сильно. Она была на служебном автомобиле", - сказала собеседница агентства.
По данным местных СМИ, машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Volkswagen Touareg вице-спикера заксобрания Ленобласти на пересечении улиц Восстания и Некрасова. После этого оба автомобиля врезались в BMW, а тот отлетел в Hyundai. В результате ДТП ушибы получила пассажир автомобиля Volkswagen Touareg — зампредседателя законодательного собрания Ленобласти Тюрина.
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ПроисшествияАвтоЛенинградская областьСанкт-ПетербургVolkswagen GroupBMW AGVolkswagen TouaregBMW 1Hyundai Creta
 
 
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