https://ria.ru/20241025/vvp-1980068912.html

ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП

ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП

ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:00

2024-10-25T14:00

2024-10-25T14:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Кроме того, он сохранил оценки роста экономики России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%, в 2026 году - на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%. В пятницу Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 21% годовых. Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 процентный пункт, до 19%.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка