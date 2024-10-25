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ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП - РИА Новости, 25.10.2024
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14:00 25.10.2024 (обновлено: 14:50 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/vvp-1980068912.html
ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП
ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП
ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:00
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Кроме того, он сохранил оценки роста экономики России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%, в 2026 году - на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%. В пятницу Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 21% годовых. Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 процентный пункт, до 19%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП

Банк России сохранил прогнозы роста ВВП РФ до 2027 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Кроме того, он сохранил оценки роста экономики России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%, в 2026 году - на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%.
В пятницу Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
Банк России с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, а в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 процентный пункт, до 19%.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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