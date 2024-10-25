https://ria.ru/20241025/vuchich-1980161791.html

Вучич опроверг статью Times об отказе Сербии от пути в ЕС

Вучич опроверг статью Times об отказе Сербии от пути в ЕС - РИА Новости, 25.10.2024

Вучич опроверг статью Times об отказе Сербии от пути в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич назвал фальсификацией текст в британском издании The Times со ссылкой на него о том, что Сербия может отказаться от пути в ЕС... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:03

2024-10-25T19:03

2024-10-25T20:31

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брикс

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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назвал фальсификацией текст в британском издании The Times со ссылкой на него о том, что Сербия может отказаться от пути в ЕС ради БРИКС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан, в пятницу в аэропорту Белграда ее торжественно встретил с цветами лично президент Сербии. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ. "Хочу, чтобы вы, Урсула, знали: что бы я ни сказал, те же самые, которые меня спрашивают, которые якобы обеспокоены за европейское будущее Сербии, каждый мой ответ, который бы был против русских, китайцев, кого-либо на Востоке - сразу бы использовали, и также бы были против моего заявления, которое бы не было в пользу наших друзей с Востока", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции с главой ЕК. Ранее он рассказал, что согласно последним результатам соцопросов одинаковое числе граждан Сербии, около 42% поддерживает путь как в ЕС, так и в БРИКС. "Сегодня выдумали, полностью сфальсифицировали мои слова в тексте в английском The Times. Но в отличии от выдуманных исследований, которые публикуют, у меня есть настоящие, и это действительно так: около 43% было бы за ЕС и около 42% - за БРИКС. Поэтому я вчера поехал в город Вршац на день рождения (16-ти летие правящей - ред.) Сербской прогрессивной партии и сказал, что Сербия находится на европейском пути и будет на европейском пути", - подчеркнул сербский лидер. Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию". По его словам Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы в отношении темпов евроинтеграции Сербии, но Вучич не уточнил, что именно Сербия должна сделать.

https://ria.ru/20241021/vuchich-1979208174.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979917529.html

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в мире, сербия, белград (город), восток, александр вучич, урсула фон дер ляйен, дональд туск, брикс, евросоюз, еврокомиссия