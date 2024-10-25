https://ria.ru/20241025/vtb-1980079242.html
Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ
Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ - РИА Новости, 25.10.2024
Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ
Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:42
2024-10-25T14:42
2024-10-25T14:42
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. Так, больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей. Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.
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санкт-петербург, ленинградская область, москва, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Происшествия
Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ
Россияне сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ