Рейтинг@Mail.ru
Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/vtb-1980079242.html
Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ
Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ - РИА Новости, 25.10.2024
Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ
Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:42
2024-10-25T14:42
санкт-петербург
ленинградская область
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. Так, больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей. Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.
https://ria.ru/20240926/bank-1974774590.html
санкт-петербург
ленинградская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленинградская область, москва, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Происшествия
Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ

Россияне сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта.
Так, больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей.
Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
ВТБ предупредил о краже денег через банковское приложение
26 сентября, 10:56
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала