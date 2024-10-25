https://ria.ru/20241025/vtb-1980079242.html

Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ

Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ - РИА Новости, 25.10.2024

Россияне сообщили о неполадках в работе ресурсов ВТБ

Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:42

2024-10-25T14:42

2024-10-25T14:42

санкт-петербург

ленинградская область

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. Так, больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей. Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.

https://ria.ru/20240926/bank-1974774590.html

санкт-петербург

ленинградская область

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, ленинградская область, москва, происшествия