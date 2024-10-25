https://ria.ru/20241025/vsu-1980016991.html

В ЛНР рассказали об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Купянске

В ЛНР рассказали об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Купянске - РИА Новости, 25.10.2024

В ЛНР рассказали об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Купянске

ВКС РФ уничтожили в Купянске пункт временной дислокации отдельного украинского подразделения, выполнявшего специальные задачи, а также технику противника,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:17

2024-10-25T12:17

2024-10-25T12:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

воздушно-космические силы россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в Купянске пункт временной дислокации отдельного украинского подразделения, выполнявшего специальные задачи, а также технику противника, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате точечного удара ВКС РФ в населенном пункте Купянск уничтожено две единицы техники украинских боевиков, которые были спрятаны в складском помещении одного из торговых центров. Также уничтожен пункт временного размещения отдельного подразделения ВФУ, выполнявшего специальные задачи", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html

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луганская народная республика, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, безопасность