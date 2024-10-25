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В ЛНР рассказали об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Купянске - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 25.10.2024 (обновлено: 12:19 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/vsu-1980016991.html
В ЛНР рассказали об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Купянске
В ЛНР рассказали об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Купянске - РИА Новости, 25.10.2024
В ЛНР рассказали об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Купянске
ВКС РФ уничтожили в Купянске пункт временной дислокации отдельного украинского подразделения, выполнявшего специальные задачи, а также технику противника,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:17
2024-10-25T12:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
воздушно-космические силы россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в Купянске пункт временной дислокации отдельного украинского подразделения, выполнявшего специальные задачи, а также технику противника, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В результате точечного удара ВКС РФ в населенном пункте Купянск уничтожено две единицы техники украинских боевиков, которые были спрятаны в складском помещении одного из торговых центров. Также уничтожен пункт временного размещения отдельного подразделения ВФУ, выполнявшего специальные задачи", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html
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луганская народная республика, андрей марочко, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Воздушно-космические силы России, Безопасность
В ЛНР рассказали об уничтожении пункта дислокации ВСУ в Купянске

Марочко: ВС РФ уничтожили пункт дислокации спецподразделения ВСУ в Купянске

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили в Купянске пункт временной дислокации отдельного украинского подразделения, выполнявшего специальные задачи, а также технику противника, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В результате точечного удара ВКС РФ в населенном пункте Купянск уничтожено две единицы техники украинских боевиков, которые были спрятаны в складском помещении одного из торговых центров. Также уничтожен пункт временного размещения отдельного подразделения ВФУ, выполнявшего специальные задачи", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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