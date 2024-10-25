https://ria.ru/20241025/ushakov-1979940303.html
Рабочая программа Путина в Казани превратилась в четырехдневную
Рабочая программа Путина в Казани превратилась в четырехдневную - РИА Новости, 25.10.2024
Рабочая программа Путина в Казани превратилась в четырехдневную
Рабочая программа президента России Владимира Путина в Казани, рассчитанная на три дня саммита БРИКС, "не уложилась" в эти рамки, превратившись в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:24
2024-10-25T01:24
2024-10-25T01:24
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Рабочая программа президента России Владимира Путина в Казани, рассчитанная на три дня саммита БРИКС, "не уложилась" в эти рамки, превратившись в четырехдневную, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Комментарий помощника президента опубликовал в своем Telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Президент РФ в заключительный день вечером провел ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, которые прибыли на мероприятия саммита. При этом к полуночи серия переговоров еще не завершилась. "В три дня не уложились... Четыре понадобится", - отметил Ушаков.
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РИА Новости
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Рабочая программа Путина в Казани превратилась в четырехдневную
Ушаков о программе Путина на саммите БРИКС: в три дня не уложились