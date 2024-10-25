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ЦБ спрогнозировал срок достижения нейтральной ставки в 7,5-8 процентов - РИА Новости, 25.10.2024
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16:15 25.10.2024 (обновлено: 16:23 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsb-1980109662.html
ЦБ спрогнозировал срок достижения нейтральной ставки в 7,5-8 процентов
ЦБ спрогнозировал срок достижения нейтральной ставки в 7,5-8 процентов - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ спрогнозировал срок достижения нейтральной ставки в 7,5-8 процентов
Банк России прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 7,5-8% в 2027 году, растягивать удовольствие до 2030 года не собирается, заявила глава регулятора... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:15
2024-10-25T16:23
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 7,5-8% в 2027 году, растягивать удовольствие до 2030 года не собирается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.В пятницу ЦБ принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых."Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030 года", - сказала Набиуллина.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Ключевая ставка
ЦБ спрогнозировал срок достижения нейтральной ставки в 7,5-8 процентов

ЦБ прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 7,5-8% в 2027 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 7,5-8% в 2027 году, растягивать удовольствие до 2030 года не собирается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
В пятницу ЦБ принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
"Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030 года", - сказала Набиуллина.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Набиуллина перечислила инфляционные риски и дезинфляционные факторы
Вчера, 16:17
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаКлючевая ставка
 
 
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