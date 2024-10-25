https://ria.ru/20241025/tsb-1980109662.html

ЦБ спрогнозировал срок достижения нейтральной ставки в 7,5-8 процентов

ЦБ спрогнозировал срок достижения нейтральной ставки в 7,5-8 процентов - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ спрогнозировал срок достижения нейтральной ставки в 7,5-8 процентов

Банк России прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 7,5-8% в 2027 году, растягивать удовольствие до 2030 года не собирается, заявила глава регулятора... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:15

2024-10-25T16:15

2024-10-25T16:23

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 7,5-8% в 2027 году, растягивать удовольствие до 2030 года не собирается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.В пятницу ЦБ принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых."Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030 года", - сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980109910.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ключевая ставка