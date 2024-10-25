https://ria.ru/20241025/tsb-1980059632.html

ЦБ рассказал о росте российской экономики

ЦБ рассказал о росте российской экономики - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ рассказал о росте российской экономики

Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:42

2024-10-25T13:42

2024-10-25T14:50

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке. "Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.

https://ria.ru/20240811/tsb-1965465082.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка