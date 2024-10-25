Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассказал о росте российской экономики - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 25.10.2024 (обновлено: 14:50 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsb-1980059632.html
ЦБ рассказал о росте российской экономики
ЦБ рассказал о росте российской экономики - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ рассказал о росте российской экономики
Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:42
2024-10-25T14:50
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972509545_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_b021bf7856ed4630636b0f89ebd13591.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке. "Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов", - говорится в сообщении. Отмечается, что внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.
https://ria.ru/20240811/tsb-1965465082.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972509545_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_c455f4bfbfccf41e619be8d75369af4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ рассказал о росте российской экономики

ЦБ: российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке.
"Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике
11 августа, 06:12
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала