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Годовая инфляция в России составила 8,4 процента
Годовая инфляция в России составила 8,4 процента - РИА Новости, 25.10.2024
Годовая инфляция в России составила 8,4 процента
Инфляционное давление в России приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, годовая инфляция на 21 октября составила 8,4%, говорится в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:36
2024-10-25T13:36
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Инфляционное давление в России приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, годовая инфляция на 21 октября составила 8,4%, говорится в сообщении Банка России."Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%", - говорится в сообщении.ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Годовая инфляция в России составила 8,4 процента
ЦБ: годовая инфляция в России на 21 октября составила 8,4 процента