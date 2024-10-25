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Годовая инфляция в России составила 8,4 процента - РИА Новости, 25.10.2024
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13:36 25.10.2024 (обновлено: 14:50 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsb-1980055328.html
Годовая инфляция в России составила 8,4 процента
Годовая инфляция в России составила 8,4 процента - РИА Новости, 25.10.2024
Годовая инфляция в России составила 8,4 процента
Инфляционное давление в России приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, годовая инфляция на 21 октября составила 8,4%, говорится в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:36
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Инфляционное давление в России приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, годовая инфляция на 21 октября составила 8,4%, говорится в сообщении Банка России."Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%", - говорится в сообщении.ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
Годовая инфляция в России составила 8,4 процента

ЦБ: годовая инфляция в России на 21 октября составила 8,4 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Инфляционное давление в России приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, годовая инфляция на 21 октября составила 8,4%, говорится в сообщении Банка России.
"Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%", - говорится в сообщении.
ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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