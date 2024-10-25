https://ria.ru/20241025/trud-1980074385.html

ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов

ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов

Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:27

2024-10-25T14:27

2024-10-25T14:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - указывается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка