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ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов - РИА Новости, 25.10.2024
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14:27 25.10.2024 (обновлено: 14:50 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/trud-1980074385.html
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов
Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:27
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - указывается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов

Банк России отметил рост дефицита трудовых ресурсов в широком круге отраслей

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - указывается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.
Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 13:40
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
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