https://ria.ru/20241025/trud-1980074385.html
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов
Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:27
2024-10-25T14:27
2024-10-25T14:50
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - указывается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров. Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ заявил о росте дефицита трудовых ресурсов
Банк России отметил рост дефицита трудовых ресурсов в широком круге отраслей
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рынок труда в РФ остается жестким, дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей, указывается в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Рынок труда остается жестким. Безработица сохраняется на исторических минимумах. Дефицит трудовых ресурсов нарастает в широком круге отраслей. Рост заработных плат продолжает опережать рост производительности труда", - указывается в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.
Ранее в пятницу ЦБ вновь повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.