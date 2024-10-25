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"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.10.2024
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16:07 25.10.2024 (обновлено: 16:08 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/terrorizm-1980107479.html
"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов
"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.10.2024
"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов
"Днепр-1"*, в который входят батальон "Днепр-1"* и полк "Днепр-1"*, включен в список Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:07
2024-10-25T16:08
россия
днепропетровская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
мвд украины
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Днепр-1"*, в который входят батальон "Днепр-1"* и полк "Днепр-1"*, включен в список Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: ... 2. Террористическое сообщество Днепр-1* (батальон Днепр-1*; полк Днепр-1*)", - говорится в перечне. "Днепр-1"* - подразделение специального назначения МВД Украины, созданное в 2014 году в Днепропетровской области.* Организация, включенная Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241025/spisok-1980101036.html
россия
днепропетровская область
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353
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россия, днепропетровская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мвд украины, общество
Россия, Днепропетровская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), МВД Украины, Общество
"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес подразделения "Днепр-1" в число террористов и экстремистов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие полка "Днепр-1"*
Украинские военнослужащие полка Днепр-1* - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие полка "Днепр-1"*. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Днепр-1"*, в который входят батальон "Днепр-1"* и полк "Днепр-1"*, включен в список Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: ... 2. Террористическое сообщество Днепр-1* (батальон Днепр-1*; полк Днепр-1*)", - говорится в перечне.
"Днепр-1"* - подразделение специального назначения МВД Украины, созданное в 2014 году в Днепропетровской области.
* Организация, включенная Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Будка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Сообщество Джамаат*, созданное в колонии №7, внесли в список террористов
Вчера, 15:44
 
РоссияДнепропетровская областьФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)МВД УкраиныОбщество
 
 
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