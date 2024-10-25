https://ria.ru/20241025/terrorizm-1980107479.html

"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов

"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.10.2024

"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов

"Днепр-1"*, в который входят батальон "Днепр-1"* и полк "Днепр-1"*, включен в список Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:07

2024-10-25T16:07

2024-10-25T16:08

россия

днепропетровская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

мвд украины

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Днепр-1"*, в который входят батальон "Днепр-1"* и полк "Днепр-1"*, включен в список Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: ... 2. Террористическое сообщество Днепр-1* (батальон Днепр-1*; полк Днепр-1*)", - говорится в перечне. "Днепр-1"* - подразделение специального назначения МВД Украины, созданное в 2014 году в Днепропетровской области.* Организация, включенная Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20241025/spisok-1980101036.html

россия

днепропетровская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, днепропетровская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мвд украины, общество