https://ria.ru/20241025/terrorizm-1980107479.html
"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов
"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 25.10.2024
"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов
"Днепр-1"*, в который входят батальон "Днепр-1"* и полк "Днепр-1"*, включен в список Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:07
2024-10-25T16:07
2024-10-25T16:08
россия
днепропетровская область
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
мвд украины
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. "Днепр-1"*, в который входят батальон "Днепр-1"* и полк "Днепр-1"*, включен в список Росфинмониторинга, сообщается на сайте службы. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: ... 2. Террористическое сообщество Днепр-1* (батальон Днепр-1*; полк Днепр-1*)", - говорится в перечне. "Днепр-1"* - подразделение специального назначения МВД Украины, созданное в 2014 году в Днепропетровской области.* Организация, включенная Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20241025/spisok-1980101036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, днепропетровская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мвд украины, общество
Россия, Днепропетровская область, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), МВД Украины, Общество
"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес подразделения "Днепр-1" в число террористов и экстремистов