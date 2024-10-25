https://ria.ru/20241025/temrezov--1979980403.html
Темрезов поздравил жителей Карачаевска с 97-летием города
Темрезов поздравил жителей Карачаевска с 97-летием города - РИА Новости, 25.10.2024
Темрезов поздравил жителей Карачаевска с 97-летием города
Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов поздравил жителей Карачаевска с 97-летием со дня основания города. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:21
2024-10-25T10:21
2024-10-25T10:21
карачаево-черкесская республика
карачаевск
рашид темрезов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов поздравил жителей Карачаевска с 97-летием со дня основания города. "Карачаевск – один из немногих городов, который не возник стихийно, а был спроектирован и построен с нуля. Город, где было основано первое в регионе высшее учебное заведение, для нескольких поколений студентов и преподавателей, стал родным. Многие видные ученые, педагоги и писатели вышли из стен Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева", – написал Темрезов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что Карачаевск сегодня динамично развивается: модернизируются медицинские и образовательные учреждения, объекты спорта и культуры, общественные пространства. "Это уютный и атмосферный город, который с первых минут располагает к себе. И таким его делают жители Карачаевска – трудолюбивые, радушные, открытые", – написал Темрезов. Глава КЧР поздравил жителей с праздником и пожелал им благополучия и развития. "Желаю встретить вековой юбилей еще более красивым, благоустроенным и комфортным для жизни!" – сказал Темрезов.
https://ria.ru/20240914/meduchrezhdeniya-1972732798.html
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карачаевск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевск, Рашид Темрезов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов поздравил
жителей Карачаевска с 97-летием со дня основания города.
"Карачаевск – один из немногих городов, который не возник стихийно, а был спроектирован и построен с нуля. Город, где было основано первое в регионе высшее учебное заведение, для нескольких поколений студентов и преподавателей, стал родным. Многие видные ученые, педагоги и писатели вышли из стен Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева", – написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что Карачаевск сегодня динамично развивается: модернизируются медицинские и образовательные учреждения, объекты спорта и культуры, общественные пространства.
"Это уютный и атмосферный город, который с первых минут располагает к себе. И таким его делают жители Карачаевска – трудолюбивые, радушные, открытые", – написал Темрезов.
Глава КЧР поздравил жителей с праздником и пожелал им благополучия и развития.
"Желаю встретить вековой юбилей еще более красивым, благоустроенным и комфортным для жизни!" – сказал Темрезов.