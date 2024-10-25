https://ria.ru/20241025/tatarstan-1980085272.html

Гутерреш: ничто из увиденного мной в России не сравнится с Татарстаном

Гутерреш: ничто из увиденного мной в России не сравнится с Татарстаном - РИА Новости, 25.10.2024

Гутерреш: ничто из увиденного мной в России не сравнится с Татарстаном

Ничто из увиденного в России не может сравниться с Татарстаном, успех которого базируется на "золотом треугольнике", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:58

2024-10-25T14:58

2024-10-25T14:59

республика татарстан

россия

казань

бразилия

антониу гутерреш

фарид мухаметшин

талия минуллина

брикс

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Ничто из увиденного в России не может сравниться с Татарстаном, успех которого базируется на "золотом треугольнике", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Как сообщает пресс-служба парламента Татарстана, в пятницу в Казани состоялся деловой завтрак с участием генсека и членов официальной делегации ООН, участие в котором приняли председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов и другие. "Мой первый визит в Россию, тогда еще Советский Союз, состоялся в 1975 году, практически 50 лет назад. За эти годы я посетил многие регионы вашей страны, но ничто из того, что я видел в России, не может сравниться с Татарстаном", - цитирует пресс-служба слова Гутерреша во время мероприятия. По мнению генсека ООН, успех Татарстана базируется на "золотом треугольнике". Первый угол, по его словам, - это история, культура и традиции. "Только тот, кто чтит свою богатую культуру и традиции, знает, как идти к будущему", - подчеркнул Гутерреш. Второй угол "золотого треугольника" Татарстана - это единство в разнообразии, которое приводит к гармоничному развитию. И третье важное качество республики, по оценке Гутерреша, - инновации и стремление к развитию. "У вас прекрасное прошлое, но смотрите вы в будущее. И важно, что вы инвестируете не только в современные технологии, но самое главное - в людей", - сказал он. Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, в рамках которого выступил на пленарном заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич" и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241022/putin-1979383021.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979282834.html

https://ria.ru/20241018/briks-1978731544.html

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казань

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россия, казань, бразилия, антониу гутерреш, фарид мухаметшин, талия минуллина, брикс, оон