https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html

ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума: что это значит

ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума: что это значит - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума: что это значит

Совет директоров Банка России поднял сегодня ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Инфляция существенно выше прогноза, слабо снижается внутренний... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:52

2024-10-25T15:52

2024-10-25T18:07

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

инфляция

ипотека

кредиты

автокредиты

депозиты

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Совет директоров Банка России поднял сегодня ключевую ставку до исторического максимума — 21%. Инфляция существенно выше прогноза, слабо снижается внутренний спрос, пояснил регулятор. Как это скажется на россиянах — в материале РИА Новости.Абсолютный максимумУвеличили сразу на 200 базисных пунктов — с 19 до 21%. Такого еще ни разу не было, даже в феврале 2022-го ставку увеличили лишь до 20%.Столь радикальный шаг аналитиков не удивил: в сентябре инфляция ускорилась с 7,5% в августе до 9,8% в годовом выражении, а инфляционные ожидания — на максимуме с января. Прогноз на весь 2024-й тоже повысили.Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к пиковым значениям.Годовой рост цен, по оценке на 21 октября, — 8,4%. Итог ожидается в диапазоне 8,0-8,5%."Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты", — сообщили в Центробанке.Ограниченное влияниеКлючевая ставка — основной механизм экономического регулирования. Ее повышают, чтобы снизить темпы роста цен. Но есть то, что мешает достичь желаемого.Прежде всего это сочетание двух факторов: массовой льготной ипотеки и дефицита кадров. Программу жилья под низкие проценты свернули совсем недавно и эффекта еще нет, говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.А кадровый голод, добавляет он, неизбежно влечет увеличение зарплат.Российская экономика продолжает развивается более умеренными темпами, чем в первом полугодии, уточнил регулятор. Одна из основных причин: стало меньше свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов, что ограничивает предложение товаров и услуг.При этом внутренний спрос поддерживается ростом кредитования, доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов."Инфляция снижается медленно из-за того, что внутренний спрос на товары и услуги опережает расширение предложения. Санкции увеличили логистические и платежные издержки, что ослабляет рубль и, как следствие, делает импорт еще дороже, повышая инфляционные ожидания", — указывает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.Некоторые наблюдатели перед пятничным заседанием совета директоров и вовсе предрекали 22%."Прогнозируемый дефицит бюджета на 2024-й разросся с 1,6 триллиона рублей (0,9% ВВП) до 3,3 триллиона (1,7% ВВП), а расходы увеличились на 1,5 триллиона. Это может обернуться всплеском инфляции, вот ЦБ и ужесточает денежно-кредитную политику", — поясняет инвестиционный аналитик KasCapital Глеб Стяжкин.Закредитованность по-прежнему высокая, в том числе среди предприятий. Безработица минимальная, зарплаты повышаются, производство не расширяется, а рубль слабеет, добавляет аналитик.Эффект от высокой ставкиРазумеется, не обходится без побочных эффектов — из-за удорожания кредитов деловая и потребительская активность снижается.Стоимость необеспеченных кредитов в 20 крупнейших банках в среднем достигла 31,7% годовых. В то же время, по данным Центробанка, максимальная доходность вкладов в топ-10 банков находится на рекордном уровне — 19,78%.Ипотечные ставки приблизились к 25%. Кредиты продолжат дорожать — это должно ослабить потребительский спрос и инфляционное давление.Одновременно поднимаются ставки по депозитам, причем "сберегательные" продукты дают все большую доходность. Собственно, одна из целей жесткой ДКП — стимулировать сберегательную модель поведения, чтобы охладить внутренний спрос. Аналитики ждут максимума на уровне 23-24% в этом и следующем годах.Завершение с 1 июля безадресной льготной ипотеки, рост ставок и ужесточение макропруденциальной политики уже охладили розничное кредитование. Но корпоративное остается высоким из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций. В результате общий кредит экономики по-прежнему быстро накапливается, отмечает регулятор.Дальнейшее ужесточениеТеоретически ключевая ставка сказывается на экономических процессах с временным лагом в три-шесть месяцев, напоминают эксперты. Пока торможение медленное и неравномерное.Не исключено дальнейшее ужесточение ДКП. По прогнозу Банка России, с учетом принятых мер годовая инфляция снизится до 4,5-5,0% в 2025-м и достигнет целевого показателя 4,0% в 2026 году."Скорее всего, ЦБ планирует удерживать ключевую ставку на максимальном уровне на протяжении как минимум первого полугодия. В случае благоприятного сценария и убедительного снижения инфляции понижение ставки стоит ожидать не ранее второй половины 2025 года. Если же инфляция вернется на уровень 1% в месяц или 8% в квартал, то регулятор может пойти по пути дпальнешего ужесточения денежно-кредитной политики, увеличив ставку до уровня 22-23%", — предполагает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Как уточняет финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, решение по ключевой ставке сейчас влияет на курс рубля лишь ограниченно. Негатив создают большие бюджетные расходы и повышенный спрос на валюту со стороны импортеров в конце года.Тем не менее рубль в моменте получил определенную поддержку: высокий процент делает активы в нацвалюте привлекательными для инвесторов.

https://ria.ru/20241025/nabiullina-1980087064.html

https://realty.ria.ru/20241024/ipoteka-1979737131.html

https://ria.ru/20241025/tsb-1980094610.html

https://ria.ru/20241025/tsb-1980098838.html

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2024

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, инфляция, ипотека, кредиты, автокредиты, депозиты, денежно-кредитная политика