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ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 25.10.2024
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13:32 25.10.2024 (обновлено: 14:46 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/stavka-1980050120.html
ЦБ повысил ключевую ставку
ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 25.10.2024
ЦБ повысил ключевую ставку
Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:32
2024-10-25T14:46
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
инфляция
финансы
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых, следует из заявления регулятора."Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21,00 процента годовых", — говорится в релизе.Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20 процентов.В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии, отметил регулятор. Это замедление в ЦБ связывают с нарастанием ограничений на стороне предложения, в том числе со снижением доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов."Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", — добавили в Центробанке.В этих условиях Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ставки на следующем заседании в декабре.С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А в сентябре ставку увеличили еще на один процентный пункт — до 19 процентов. Все опрошенные РИА Новости эксперты ожидали повышения ставки, расходились лишь в оценке шага — до 20 или до 21 процента годовых. Большинство аналитиков полагают, что цикл снижения ставки может начаться летом следующего года.
https://ria.ru/20241025/tsb-1980055328.html
https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html
https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, инфляция, финансы, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Инфляция, Финансы, Россия
ЦБ повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку до 21%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21,00 процента годовых", — говорится в релизе.
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Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20 процентов.
В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.
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Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии, отметил регулятор. Это замедление в ЦБ связывают с нарастанием ограничений на стороне предложения, в том числе со снижением доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов.
«
"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", — добавили в Центробанке.
В этих условиях Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ставки на следующем заседании в декабре.
С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А в сентябре ставку увеличили еще на один процентный пункт — до 19 процентов.
Все опрошенные РИА Новости эксперты ожидали повышения ставки, расходились лишь в оценке шага — до 20 или до 21 процента годовых. Большинство аналитиков полагают, что цикл снижения ставки может начаться летом следующего года.
Ключевая ставка - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Вчера, 13:40
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставкаИнфляцияФинансыРоссия
 
 
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