https://ria.ru/20241025/stavka-1980050120.html

ЦБ повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку - РИА Новости, 25.10.2024

ЦБ повысил ключевую ставку

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:32

2024-10-25T13:32

2024-10-25T14:46

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

инфляция

финансы

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых, следует из заявления регулятора."Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21,00 процента годовых", — говорится в релизе.Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда показатель поднимали до 20 процентов.В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии, отметил регулятор. Это замедление в ЦБ связывают с нарастанием ограничений на стороне предложения, в том числе со снижением доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов."Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление", — добавили в Центробанке.В этих условиях Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ставки на следующем заседании в декабре.С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А в сентябре ставку увеличили еще на один процентный пункт — до 19 процентов. Все опрошенные РИА Новости эксперты ожидали повышения ставки, расходились лишь в оценке шага — до 20 или до 21 процента годовых. Большинство аналитиков полагают, что цикл снижения ставки может начаться летом следующего года.

https://ria.ru/20241025/tsb-1980055328.html

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

https://ria.ru/20241025/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, инфляция, финансы, россия