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Повышение ключевой ставки не окажет влияния на акции, заявили эксперты - РИА Новости, 25.10.2024
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01:41 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/stavka-1979940993.html
Повышение ключевой ставки не окажет влияния на акции, заявили эксперты
Повышение ключевой ставки не окажет влияния на акции, заявили эксперты - РИА Новости, 25.10.2024
Повышение ключевой ставки не окажет влияния на акции, заявили эксперты
Российский рынок акций не будет сильно реагировать на ожидаемое 25 октября повышение ключевой ставки ЦБ РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:41
2024-10-25T01:41
экономика
россия
михаил зельцер
наталья мильчакова
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский рынок акций не будет сильно реагировать на ожидаемое 25 октября повышение ключевой ставки ЦБ РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Банк России проведет заседание по ключевой ставке уже 25 октября. На прошлом заседании 13 сентября ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19%. Эксперты ожидают повышения ключевой ставки как минимум до 20%. Сценарий с сохранением ключевой ставки на уровне 19% аналитики считают маловероятным. "В целом рост ставок - негатив для рынка акций. Но сейчас рынок на 22% ниже пиковых значений, и фактор жесткой ДКП, кажется, учтен. Тем самым по факту пятничного решения негативная реакция в акциях если и будет, то непродолжительная. По аналогии с 13 сентября возможен ложный прокол вниз индекса Мосбиржи с последующим сильным движением вверх. В рамках осени ожидаем прорыв боковика к 2900 пунктов, а зимой уже вероятен выход на 3000 пунктов", - считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". С ним согласны и другие эксперты, в том числе и Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Повышение ключевой ставки может вызвать краткосрочное падение российских фондовых индексов. Однако мы не ожидаем сильного обвала", - рассказала она. Говоря о сценарии сохранения ключевой ставки, в который эксперты не сильно верят, Павел Паевский из "РСХБ Управление Активами" отмечает, что оно могло бы позволить рынку ненадолго подрасти. "На сохранение ключевой ставки 25 октября уже никто не настроен, но если ЦБ вдруг сохранит ставку на уровне 19%, то рынок акций может умеренно подрасти", - отмечает эксперт. Аналитики также отмечают важность сигналов, которые ЦБ РФ даст рынку по итогам заседания. "Важно, что ЦБ будет давать рынку в комментарии, а также обновленный макропрогноз", - отмечает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". "Если ЦБ поднимет ставку и по итогам решения снова даст жесткий сигнал рынку, то есть что период повышенных ставок будет длиться продолжительное время и что при условии неснижения инфляции дальше будет повышать ключевую ставку, рынок акций на это отреагирует снижением", - считает Паевский.
https://ria.ru/20241022/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, россия, михаил зельцер, наталья мильчакова, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, бкс мир инвестиций
Экономика, Россия, Михаил Зельцер, Наталья Мильчакова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, БКС Мир инвестиций
Повышение ключевой ставки не окажет влияния на акции, заявили эксперты

Аналитики: рынок акций не будет сильно реагировать на повышение ключевой ставки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский рынок акций не будет сильно реагировать на ожидаемое 25 октября повышение ключевой ставки ЦБ РФ, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Банк России проведет заседание по ключевой ставке уже 25 октября. На прошлом заседании 13 сентября ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до максимальных с апреля 2022 года 19%.
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Эксперты ожидают повышения ключевой ставки как минимум до 20%. Сценарий с сохранением ключевой ставки на уровне 19% аналитики считают маловероятным.
"В целом рост ставок - негатив для рынка акций. Но сейчас рынок на 22% ниже пиковых значений, и фактор жесткой ДКП, кажется, учтен. Тем самым по факту пятничного решения негативная реакция в акциях если и будет, то непродолжительная. По аналогии с 13 сентября возможен ложный прокол вниз индекса Мосбиржи с последующим сильным движением вверх. В рамках осени ожидаем прорыв боковика к 2900 пунктов, а зимой уже вероятен выход на 3000 пунктов", - считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".
С ним согласны и другие эксперты, в том числе и Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Повышение ключевой ставки может вызвать краткосрочное падение российских фондовых индексов. Однако мы не ожидаем сильного обвала", - рассказала она.
Говоря о сценарии сохранения ключевой ставки, в который эксперты не сильно верят, Павел Паевский из "РСХБ Управление Активами" отмечает, что оно могло бы позволить рынку ненадолго подрасти. "На сохранение ключевой ставки 25 октября уже никто не настроен, но если ЦБ вдруг сохранит ставку на уровне 19%, то рынок акций может умеренно подрасти", - отмечает эксперт.
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Аналитики также отмечают важность сигналов, которые ЦБ РФ даст рынку по итогам заседания. "Важно, что ЦБ будет давать рынку в комментарии, а также обновленный макропрогноз", - отмечает Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал".
"Если ЦБ поднимет ставку и по итогам решения снова даст жесткий сигнал рынку, то есть что период повышенных ставок будет длиться продолжительное время и что при условии неснижения инфляции дальше будет повышать ключевую ставку, рынок акций на это отреагирует снижением", - считает Паевский.
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ЭкономикаРоссияМихаил ЗельцерНаталья МильчаковаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаБКС Мир инвестиций
 
 
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