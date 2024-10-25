https://ria.ru/20241025/stavka-1979936604.html

Аналитики ожидают повышения ключевой ставки Центробанком

Аналитики ожидают повышения ключевой ставки Центробанком - РИА Новости, 25.10.2024

Аналитики ожидают повышения ключевой ставки Центробанком

Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта - до 20-21% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:21

2024-10-25T00:21

2024-10-25T00:21

экономика

россия

эльвира набиуллина

сергей гришунин

антон табах

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

эксперт ра

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта - до 20-21% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости. По мнению большинства экспертов, цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, к концу года ставка может снизиться до уровня 16-17%. Динамика ставки Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Недельная инфляция в России в годовом выражении на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении после 8,51% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. Министерство прогнозирует ее по итогам года на уровне 7,3%, Банк России - в коридоре 6,5-7%, при этом регулятор уже неоднократно говорил, что, вероятно, инфляция по итогам года превысит эти значения. ПрогнозыВсе опрошенные аналитики ожидают повышения ключевой ставки. Некоторые расхождения есть лишь в оценке величины повышения. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что, вероятнее всего, Банк России может повысить ставку до 21% и сохранить ее до следующего опорного заседания 2025 года. "На 2025 год мы ожидаем среднюю ключевую ставку около 18% (цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года), к концу года ставка снизится до уровня 14-16%, скорее всего, ближе к верхней границе", - добавил эксперт. "Мы ожидаем от Банка России повышение "ключа" на 100, а, возможно, даже на 200 базисных пунктов. В первом варианте вероятно сохранение жесткой риторики и повышение до 21% в декабре", - прокомментировал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, снижения ставки - в рамках заявлений ЦБ и без новых внешних шоков - можно ожидать не раньше лета 2025 года. Причем ставка будет снижаться более медленным шагом, чем наращивалась. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает, что совокупность вышедшей статистики и ранее сформированных Банком России ожиданий говорит о том, что ключевая ставка, скорее, будет повышена. По его оценкам, шаг величиной 1 процентный пункт, до 20% годовых, выглядит более ожидаемо. "На мой взгляд, несмотря на тезис о необходимости длительного поддержания высокого уровня процентных ставок, возможность понижать ключевую ставку во второй половине следующего года все же возникнет, когда статистика покажет заметное снижение темпов роста корпоративного кредитования и закрепится более низкая годовая инфляция", - заключил эксперт. Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что в октябре на очередном заседании ЦБ ключевая ставка будет повышена до 20%. По его оценкам, переход к снижению ключевой ставки начнется в середине 2025 года, и в конце следующего года она может опуститься до уровня 16%. "Банк России на заседании 25 октября будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 и 200 базисных пунктов, до 20-21%. Оба варианта мы считаем примерно равновероятными", - заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценкам, Банк России на ближайших заседаниях (декабрь, февраль) повысит ключевую ставку до 22%, что станет пиком в этом цикле, и в середине 2025 года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести ее до 17% к концу следующего года.

https://ria.ru/20240913/tsb-1972566423.html

https://ria.ru/20240726/klyuchevaya_stavka-1962056981.html

https://ria.ru/20240913/stavka-1972404148.html

https://ria.ru/20240913/tsb-1972538179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, эльвира набиуллина, сергей гришунин, антон табах, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), эксперт ра