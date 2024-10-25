https://ria.ru/20241025/stavka-1979936604.html
Аналитики ожидают повышения ключевой ставки Центробанком
Аналитики ожидают повышения ключевой ставки Центробанком - РИА Новости, 25.10.2024
Аналитики ожидают повышения ключевой ставки Центробанком
Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта - до 20-21% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:21
2024-10-25T00:21
2024-10-25T00:21
экономика
россия
эльвира набиуллина
сергей гришунин
антон табах
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
эксперт ра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта - до 20-21% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости. По мнению большинства экспертов, цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, к концу года ставка может снизиться до уровня 16-17%. Динамика ставки Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. В сентябре ЦБ еще раз повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего повышения. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Недельная инфляция в России в годовом выражении на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении после 8,51% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития. Министерство прогнозирует ее по итогам года на уровне 7,3%, Банк России - в коридоре 6,5-7%, при этом регулятор уже неоднократно говорил, что, вероятно, инфляция по итогам года превысит эти значения. ПрогнозыВсе опрошенные аналитики ожидают повышения ключевой ставки. Некоторые расхождения есть лишь в оценке величины повышения. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что, вероятнее всего, Банк России может повысить ставку до 21% и сохранить ее до следующего опорного заседания 2025 года. "На 2025 год мы ожидаем среднюю ключевую ставку около 18% (цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года), к концу года ставка снизится до уровня 14-16%, скорее всего, ближе к верхней границе", - добавил эксперт. "Мы ожидаем от Банка России повышение "ключа" на 100, а, возможно, даже на 200 базисных пунктов. В первом варианте вероятно сохранение жесткой риторики и повышение до 21% в декабре", - прокомментировал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. По его словам, снижения ставки - в рамках заявлений ЦБ и без новых внешних шоков - можно ожидать не раньше лета 2025 года. Причем ставка будет снижаться более медленным шагом, чем наращивалась. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов считает, что совокупность вышедшей статистики и ранее сформированных Банком России ожиданий говорит о том, что ключевая ставка, скорее, будет повышена. По его оценкам, шаг величиной 1 процентный пункт, до 20% годовых, выглядит более ожидаемо. "На мой взгляд, несмотря на тезис о необходимости длительного поддержания высокого уровня процентных ставок, возможность понижать ключевую ставку во второй половине следующего года все же возникнет, когда статистика покажет заметное снижение темпов роста корпоративного кредитования и закрепится более низкая годовая инфляция", - заключил эксперт. Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что в октябре на очередном заседании ЦБ ключевая ставка будет повышена до 20%. По его оценкам, переход к снижению ключевой ставки начнется в середине 2025 года, и в конце следующего года она может опуститься до уровня 16%. "Банк России на заседании 25 октября будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 и 200 базисных пунктов, до 20-21%. Оба варианта мы считаем примерно равновероятными", - заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его оценкам, Банк России на ближайших заседаниях (декабрь, февраль) повысит ключевую ставку до 22%, что станет пиком в этом цикле, и в середине 2025 года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести ее до 17% к концу следующего года.
https://ria.ru/20240913/tsb-1972566423.html
https://ria.ru/20240726/klyuchevaya_stavka-1962056981.html
https://ria.ru/20240913/stavka-1972404148.html
https://ria.ru/20240913/tsb-1972538179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, сергей гришунин, антон табах, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), эксперт ра
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Сергей Гришунин, Антон Табах, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Эксперт РА
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу повысит ключевую ставку на 1-2 процентных пункта - до 20-21% годовых, считают большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости.
По мнению большинства экспертов, цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, к концу года ставка может снизиться до уровня 16-17%.
Банк России 26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых.
В сентябре ЦБ
еще раз повысил ключевую ставку - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, и глава регулятора Эльвира Набиуллина
не исключила дальнейшего повышения. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.
Недельная инфляция в России
в годовом выражении на 21 октября составила 8,52% в годовом выражении после 8,51% неделей ранее, сообщало Минэкономразвития
. Министерство прогнозирует ее по итогам года на уровне 7,3%, Банк России - в коридоре 6,5-7%, при этом регулятор уже неоднократно говорил, что, вероятно, инфляция по итогам года превысит эти значения.
Все опрошенные аналитики ожидают повышения ключевой ставки. Некоторые расхождения есть лишь в оценке величины повышения.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин
считает, что, вероятнее всего, Банк России может повысить ставку до 21% и сохранить ее до следующего опорного заседания 2025 года.
"На 2025 год мы ожидаем среднюю ключевую ставку около 18% (цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года), к концу года ставка снизится до уровня 14-16%, скорее всего, ближе к верхней границе", - добавил эксперт.
"Мы ожидаем от Банка России повышение "ключа" на 100, а, возможно, даже на 200 базисных пунктов. В первом варианте вероятно сохранение жесткой риторики и повышение до 21% в декабре", - прокомментировал главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА
" Антон Табах
.
По его словам, снижения ставки - в рамках заявлений ЦБ и без новых внешних шоков - можно ожидать не раньше лета 2025 года. Причем ставка будет снижаться более медленным шагом, чем наращивалась.
Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА
Дмитрий Куликов считает, что совокупность вышедшей статистики и ранее сформированных Банком России ожиданий говорит о том, что ключевая ставка, скорее, будет повышена. По его оценкам, шаг величиной 1 процентный пункт, до 20% годовых, выглядит более ожидаемо.
"На мой взгляд, несмотря на тезис о необходимости длительного поддержания высокого уровня процентных ставок, возможность понижать ключевую ставку во второй половине следующего года все же возникнет, когда статистика покажет заметное снижение темпов роста корпоративного кредитования и закрепится более низкая годовая инфляция", - заключил эксперт.
Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что в октябре на очередном заседании ЦБ ключевая ставка будет повышена до 20%. По его оценкам, переход к снижению ключевой ставки начнется в середине 2025 года, и в конце следующего года она может опуститься до уровня 16%.
"Банк России на заседании 25 октября будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 и 200 базисных пунктов, до 20-21%. Оба варианта мы считаем примерно равновероятными", - заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев
.
По его оценкам, Банк России на ближайших заседаниях (декабрь, февраль) повысит ключевую ставку до 22%, что станет пиком в этом цикле, и в середине 2025 года ЦБ может приступить к снижению ставки и довести ее до 17% к концу следующего года.