https://ria.ru/20241025/sovfed-1980111322.html

В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 25.10.2024

В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

Ключевая ставка Центробанка в 21% негативно сказывается как на производственных циклах, так и на инвестпроектах, будем надеяться, что это временная мера, сказал РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:20

2024-10-25T16:20

2024-10-25T16:20

экономика

ипотека

иван абрамов

совет федерации рф

ключевая ставка

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Центробанка в 21% негативно сказывается как на производственных циклах, так и на инвестпроектах, будем надеяться, что это временная мера, сказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. "Очевидно, что бизнес не сможет брать доступные кредиты (с такой ключевой ставкой - ред.)", - сказал сенатор. Он добавил, что высокая ставка негативно скажется и на инвестпроектах, поскольку, по его словам, инвесторы не закладывали такую ставку в проектах, рассчитанных на 5-10 лет. "Производственные циклы начинают страдать, встает стройка", - указал он, подчеркнув, что ипотека под 25% годовых также становится труднодоступной, Сенатор выразил надежду, что повышение ставки до 21% - это временная мера. По его мнению, со временем нужно стремиться к показателям в 4%.

https://ria.ru/20241025/tsb-1980094610.html

https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html

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экономика, ипотека, иван абрамов, совет федерации рф, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф)