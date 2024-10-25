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В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 25.10.2024
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16:20 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/sovfed-1980111322.html
В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ
В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 25.10.2024
В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ
Ключевая ставка Центробанка в 21% негативно сказывается как на производственных циклах, так и на инвестпроектах, будем надеяться, что это временная мера, сказал РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:20
2024-10-25T16:20
экономика
ипотека
иван абрамов
совет федерации рф
ключевая ставка
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Центробанка в 21% негативно сказывается как на производственных циклах, так и на инвестпроектах, будем надеяться, что это временная мера, сказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. "Очевидно, что бизнес не сможет брать доступные кредиты (с такой ключевой ставкой - ред.)", - сказал сенатор. Он добавил, что высокая ставка негативно скажется и на инвестпроектах, поскольку, по его словам, инвесторы не закладывали такую ставку в проектах, рассчитанных на 5-10 лет. "Производственные циклы начинают страдать, встает стройка", - указал он, подчеркнув, что ипотека под 25% годовых также становится труднодоступной, Сенатор выразил надежду, что повышение ставки до 21% - это временная мера. По его мнению, со временем нужно стремиться к показателям в 4%.
https://ria.ru/20241025/tsb-1980094610.html
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экономика, ипотека, иван абрамов, совет федерации рф, ключевая ставка, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Иван Абрамов, Совет Федерации РФ, Ключевая ставка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Совфеде прокомментировали повышение ключевой ставки ЦБ

Сенатор Абрамов: ключевая ставка ЦБ в 21% негативно скажется на инвестпроектах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ключевая ставка Центробанка в 21% негативно сказывается как на производственных циклах, так и на инвестпроектах, будем надеяться, что это временная мера, сказал РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляции по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4-4,5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ЦБ рассматривал три варианта повышения ключевой ставки
Вчера, 15:28
"Очевидно, что бизнес не сможет брать доступные кредиты (с такой ключевой ставкой - ред.)", - сказал сенатор.
Он добавил, что высокая ставка негативно скажется и на инвестпроектах, поскольку, по его словам, инвесторы не закладывали такую ставку в проектах, рассчитанных на 5-10 лет.
"Производственные циклы начинают страдать, встает стройка", - указал он, подчеркнув, что ипотека под 25% годовых также становится труднодоступной,
Сенатор выразил надежду, что повышение ставки до 21% - это временная мера. По его мнению, со временем нужно стремиться к показателям в 4%.
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ЦБ поднял ключевую ставку до исторического максимума: что это значит
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ЭкономикаИпотекаИван АбрамовСовет Федерации РФКлючевая ставкаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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