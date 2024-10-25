https://ria.ru/20241025/sinod-1979943697.html

В РПЦ допустили отпевание детей-жертв "групп смерти"

В РПЦ допустили отпевание детей-жертв "групп смерти" - РИА Новости, 25.10.2024

В РПЦ допустили отпевание детей-жертв "групп смерти"

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил особый порядок рассмотрения обращений об отпевании детей и подростков, совершивших самоубийство:... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:18

2024-10-25T02:18

2024-10-25T02:18

священный синод рпц

русская православная церковь

дети

религия

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил особый порядок рассмотрения обращений об отпевании детей и подростков, совершивших самоубийство: отпевание возможно, если ребенок "имел устремление к Богу, вел нормальный образ жизни" или подвергся разрушительному воздействию организаторов "групп смерти", шантажа и манипуляций, сказано в опубликованном на сайте РПЦ решении синода. В Церкви напомнили, что намеренное доведение до самоубийства и само сознательное самоубийство, к примеру "от обиды человеческой, или по какому-то иному поводу от малодушия" — тяжкий грех, препятствующий совершению церковной заупокойной молитвы о наложившем на себя руки. Там обратили внимание на участившиеся случаи намеренного доведения подростков и детей до самоубийства, в том числе посредством шантажа, манипуляций или использования иных деструктивных методов, подавляющих критическое мышление и естественную осторожность. Сославшись на правило патриарха Тимофея Александрийского 14-е и основанное на этом правиле определение Священного Синода от 27 июля 2011 года относительно возможности отпевания лиц, окончивших жизнь самоубийством в состоянии психического расстройства, а также принимая во внимание неустойчивость подростковой и детской психики и ее подверженность манипулятивным влияниям извне, определили специальный порядок рассмотрения обращений о совершении отпевания ребенка или подростка, совершившего самоубийство. "Вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребенка (подростка), совершившего самоубийство, рассматривается епархиальным архиереем или уполномоченной им для рассмотрения подобных вопросов епархиальной комиссией, порядок работы которой определяется епархиальным архиереем. При рассмотрении ситуации членами комиссии (или по ее поручению — благочинным по месту события) опрашиваются свидетели, могущие подтвердить, что упомянутый ребенок (подросток) имел устремление к Богу, вел нормальный для своего возраста образ жизни, не позволяющий ожидать от него суицидальных действий, или что он подвергался разрушительному воздействию организаторов "групп смерти", шантажа и манипуляций, значительно превосходящих или подавляющих его критическое мышление и естественную осторожность", — сказано в документе. В РПЦ уточнили, что для принятия соответствующего решения можно рассмотреть заключения правоохранительных органов (доследственной проверки) и результаты психолого-педагогической экспертизы, если соответствующие документы будут предоставлены комиссии. "При заключении епархиального архиерея или епархиальной комиссии о невозможности совершения отпевания, священнику следует предложить родственникам совершить "Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшаго", утвержденный синодальным определением от 27 июля 2011 года, а также, в случае просьбы родственников о поминовении умершего, совершать таковое в своей домашней молитве", — пояснил синод. Представители РПЦ призвали священников в любой ситуации проявлять сострадание родственникам скончавшегося, обращаться к ним со словами утешения, разъяснить им, что их отношения с ребенком не закончились и он нуждается в их вере и молитве.

https://ria.ru/20241016/kvadrobery-1978319880.html

https://ria.ru/20211122/sotsseti-1759458273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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священный синод рпц, русская православная церковь, дети, религия