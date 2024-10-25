https://ria.ru/20241025/putin-1980115596.html

В США неожиданно высказались о Путине после саммита БРИКС

В США неожиданно высказались о Путине после саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

В США неожиданно высказались о Путине после саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин одерживает верх над Западом, преодолевая санкции и выигрывая в боевых действиях на Украине, заявил американский политолог и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:26

2024-10-25T16:26

2024-10-25T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

россия

индия

украина

джон миршаймер

владимир путин

дмитрий полянский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одерживает верх над Западом, преодолевая санкции и выигрывая в боевых действиях на Украине, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все происходящее — это еще одно доказательство того, что Путин в выигрыше, он побеждает санкции, он побеждает на поле боя, он не изгой", — отметил политолог.По словам профессора, попытка США изолировать российского лидера на международном уровне и превратить его в изгоя категорически провалилась. В качестве примера этого провала Миршаймер назвал саммит БРИКС, на который приехали различные страны, включая Индию."БРИКС — это впечатляющий институт, который демонстрирует, что он будет становиться все более внушительным с течением времени. Это плохая новость для Соединенных Штатов и хорошая новость для Путина", — резюмировал эксперт.Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что это Запад находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980105001.html

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980099107.html

россия

индия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, индия, украина, джон миршаймер, владимир путин, дмитрий полянский, брикс, оон