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В США неожиданно высказались о Путине после саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 25.10.2024 (обновлено: 16:59 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1980115596.html
В США неожиданно высказались о Путине после саммита БРИКС
В США неожиданно высказались о Путине после саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
В США неожиданно высказались о Путине после саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин одерживает верх над Западом, преодолевая санкции и выигрывая в боевых действиях на Украине, заявил американский политолог и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:26
2024-10-25T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
индия
украина
джон миршаймер
владимир путин
дмитрий полянский
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одерживает верх над Западом, преодолевая санкции и выигрывая в боевых действиях на Украине, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все происходящее — это еще одно доказательство того, что Путин в выигрыше, он побеждает санкции, он побеждает на поле боя, он не изгой", — отметил политолог.По словам профессора, попытка США изолировать российского лидера на международном уровне и превратить его в изгоя категорически провалилась. В качестве примера этого провала Миршаймер назвал саммит БРИКС, на который приехали различные страны, включая Индию."БРИКС — это впечатляющий институт, который демонстрирует, что он будет становиться все более внушительным с течением времени. Это плохая новость для Соединенных Штатов и хорошая новость для Путина", — резюмировал эксперт.Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что это Запад находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980105001.html
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в мире, россия, индия, украина, джон миршаймер, владимир путин, дмитрий полянский, брикс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Индия, Украина, Джон Миршаймер, Владимир Путин, Дмитрий Полянский, БРИКС, ООН
В США неожиданно высказались о Путине после саммита БРИКС

Миршаймер: саммит БРИКС показал, что Путин побеждает на всех направлениях

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одерживает верх над Западом, преодолевая санкции и выигрывая в боевых действиях на Украине, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Все происходящее — это еще одно доказательство того, что Путин в выигрыше, он побеждает санкции, он побеждает на поле боя, он не изгой", — отметил политолог.
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По словам профессора, попытка США изолировать российского лидера на международном уровне и превратить его в изгоя категорически провалилась. В качестве примера этого провала Миршаймер назвал саммит БРИКС, на который приехали различные страны, включая Индию.
"БРИКС — это впечатляющий институт, который демонстрирует, что он будет становиться все более внушительным с течением времени. Это плохая новость для Соединенных Штатов и хорошая новость для Путина", — резюмировал эксперт.
Владимир Путин отмечал, что бурная кампания по изоляции России, развернутая Западом после начала специальной военной операции, провалилась. Кроме того, первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что это Запад находится в изоляции, поскольку он своими подходами отталкивает от себя страны Глобального Юга.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИндияУкраинаДжон МиршаймерВладимир ПутинДмитрий ПолянскийБРИКСООН
 
 
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