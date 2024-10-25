https://ria.ru/20241025/putin-1980059951.html

Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС

Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин вернулся после саммита БРИКС в Москву ночью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:43

2024-10-25T13:43

2024-10-25T13:43

россия

москва

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дмитрий песков

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брикс

в мире

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вернулся после саммита БРИКС в Москву ночью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я полагаю все чрезвычайно устали после прошедших дней саммита БРИКС в Казани, после которого президент вернулся в Москву ночью", - сказал Песков. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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