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Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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13:43 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1980059951.html
Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС
Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин вернулся после саммита БРИКС в Москву ночью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:43
2024-10-25T13:43
россия
москва
казань
дмитрий песков
владимир путин
брикс
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вернулся после саммита БРИКС в Москву ночью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я полагаю все чрезвычайно устали после прошедших дней саммита БРИКС в Казани, после которого президент вернулся в Москву ночью", - сказал Песков. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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Россия, Москва, Казань, Дмитрий Песков, Владимир Путин, БРИКС, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС

Песков: Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС ночью

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вернулся после саммита БРИКС в Москву ночью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я полагаю все чрезвычайно устали после прошедших дней саммита БРИКС в Казани, после которого президент вернулся в Москву ночью", - сказал Песков.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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РоссияМоскваКазаньДмитрий ПесковВладимир ПутинБРИКСВ миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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