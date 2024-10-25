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Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС
Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин вернулся после саммита БРИКС в Москву ночью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:43
2024-10-25T13:43
2024-10-25T13:43
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вернулся после саммита БРИКС в Москву ночью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я полагаю все чрезвычайно устали после прошедших дней саммита БРИКС в Казани, после которого президент вернулся в Москву ночью", - сказал Песков. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС
Песков: Путин вернулся в Москву после саммита БРИКС ночью