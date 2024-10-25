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Путин поздравил Токаева с Днем Республики - РИА Новости, 25.10.2024
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10:35 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1979983267.html
Путин поздравил Токаева с Днем Республики
Путин поздравил Токаева с Днем Республики - РИА Новости, 25.10.2024
Путин поздравил Токаева с Днем Республики
Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с государственным праздником - Днем Республики, отметив, что отношения... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:35
2024-10-25T10:35
казахстан
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москва
владимир путин
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АЛМА-АТА, 25 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с государственным праздником - Днем Республики, отметив, что отношения между странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает посольство России в Казахстане. "Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Республики. Казахстан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах", - приводятся слова Путина в сообщении посольства. Президент РФ отметил, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. "Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей - на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - подчеркнул Путин. Также президент России пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана - счастья и процветания. В Казахстане 25 октября отмечается День Республики, учрежденный 34 года назад с принятием декларации о суверенитете государства. Этот день впервые стал праздником в 1995 году, когда первый президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о его официальном статусе. В 2009 году праздник исключили из календаря, однако в 2022 году на национальном курултае (съезде) Токаев предложил восстановить его празднование. В четверг на церемонии вручения наград в преддверии Дня Республики Токаев призвал не забывать заслуги первого президента республики в формировании современной государственности Казахстана.
https://ria.ru/20241024/briks-1979792105.html
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казахстан, россия, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, снг, евразийский экономический союз, одкб
Казахстан, Россия, Москва, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев, СНГ, Евразийский экономический союз, ОДКБ
Путин поздравил Токаева с Днем Республики

Посольство РФ в Казахстане: Путин поздравил Токаева с Днем Республики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 25 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с государственным праздником - Днем Республики, отметив, что отношения между странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает посольство России в Казахстане.
"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Республики. Казахстан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах", - приводятся слова Путина в сообщении посольства.
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Президент РФ отметил, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур.
"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей - на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - подчеркнул Путин.
Также президент России пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана - счастья и процветания.
В Казахстане 25 октября отмечается День Республики, учрежденный 34 года назад с принятием декларации о суверенитете государства. Этот день впервые стал праздником в 1995 году, когда первый президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о его официальном статусе. В 2009 году праздник исключили из календаря, однако в 2022 году на национальном курултае (съезде) Токаев предложил восстановить его празднование.
В четверг на церемонии вручения наград в преддверии Дня Республики Токаев призвал не забывать заслуги первого президента республики в формировании современной государственности Казахстана.
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КазахстанРоссияМоскваВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевСНГЕвразийский экономический союзОДКБ
 
 
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