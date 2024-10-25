https://ria.ru/20241025/putin-1979983267.html

Путин поздравил Токаева с Днем Республики

Путин поздравил Токаева с Днем Республики - РИА Новости, 25.10.2024

Путин поздравил Токаева с Днем Республики

Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с государственным праздником - Днем Республики, отметив, что отношения... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:35

2024-10-25T10:35

2024-10-25T10:35

казахстан

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нурсултан назарбаев

снг

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АЛМА-АТА, 25 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с государственным праздником - Днем Республики, отметив, что отношения между странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает посольство России в Казахстане. "Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Республики. Казахстан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах", - приводятся слова Путина в сообщении посольства. Президент РФ отметил, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. "Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей - на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - подчеркнул Путин. Также президент России пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана - счастья и процветания. В Казахстане 25 октября отмечается День Республики, учрежденный 34 года назад с принятием декларации о суверенитете государства. Этот день впервые стал праздником в 1995 году, когда первый президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о его официальном статусе. В 2009 году праздник исключили из календаря, однако в 2022 году на национальном курултае (съезде) Токаев предложил восстановить его празднование. В четверг на церемонии вручения наград в преддверии Дня Республики Токаев призвал не забывать заслуги первого президента республики в формировании современной государственности Казахстана.

https://ria.ru/20241024/briks-1979792105.html

https://ria.ru/20241006/tokaev-1976586874.html

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казахстан, россия, москва, владимир путин, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев, снг, евразийский экономический союз, одкб