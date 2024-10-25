Путин поздравил Токаева с Днем Республики
Посольство РФ в Казахстане: Путин поздравил Токаева с Днем Республики
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 25 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с государственным праздником - Днем Республики, отметив, что отношения между странами развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, сообщает посольство России в Казахстане.
"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника вашей страны – Дня Республики. Казахстан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах", - приводятся слова Путина в сообщении посольства.
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"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей - на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - подчеркнул Путин.
Также президент России пожелал Токаеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана - счастья и процветания.
В Казахстане 25 октября отмечается День Республики, учрежденный 34 года назад с принятием декларации о суверенитете государства. Этот день впервые стал праздником в 1995 году, когда первый президент республики Нурсултан Назарбаев подписал указ о его официальном статусе. В 2009 году праздник исключили из календаря, однако в 2022 году на национальном курултае (съезде) Токаев предложил восстановить его празднование.
В четверг на церемонии вручения наград в преддверии Дня Республики Токаев призвал не забывать заслуги первого президента республики в формировании современной государственности Казахстана.