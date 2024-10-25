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"На колени". В США после саммита БРИКС вспомнили слова Байдена о Путине - РИА Новости, 25.10.2024
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07:40 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/putin-1979960570.html
"На колени". В США после саммита БРИКС вспомнили слова Байдена о Путине
"На колени". В США после саммита БРИКС вспомнили слова Байдена о Путине - РИА Новости, 25.10.2024
"На колени". В США после саммита БРИКС вспомнили слова Байдена о Путине
Странам Запада не удалось превратить президента России Владимира Путина в изгоя на международной арене, так в интервью YouTube-каналу Deep Dive оценил итоги... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:40
2024-10-25T07:40
в мире
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Странам Запада не удалось превратить президента России Владимира Путина в изгоя на международной арене, так в интервью YouTube-каналу Deep Dive оценил итоги саммита БРИКС в Казани американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер, вспомнив заявление президента США Джо Байдена.В феврале Байден объявил о новых ограничительных мерах против России и пообещал сделать Путина изгоем на международной арене."Очевидно, что нам не удалось превратить Путина в изгоя и изолировать его (на международной арене — Прим. ред.)", — признал эксперт, отметив, что многое, во что хотел бы верить Запад, рассыпается за его пределами.Миршаймер указал на то, что американская политика Байдена на Украине полностью провалилась, поскольку многим — Киев на грани краха, в то время как российская экономика, несмотря на многочисленные санкции, укрепляется.&quot;Байдену не удалось поставить русских на колени, он не разрушил российскую экономику, наоборот &lt;...&gt; российская экономика процветает &lt;...&gt; Российские вооруженные силы становятся не слабее, а сильнее&quot;, — добавил политолог.Он напомнил, как один из главкомов НАТО заявлял, что российская армия стала еще мощнее, чем в начале спецоперации. А то, что произошло на Украине — колоссальный провал администрации Байдена.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир путин, джон миршаймер, брикс, казань
В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Джон Миршаймер, БРИКС, Казань
"На колени". В США после саммита БРИКС вспомнили слова Байдена о Путине

Миршаймер: Западу не удалось превратить Путина в изгоя на международной арене

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
Президент России Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Странам Запада не удалось превратить президента России Владимира Путина в изгоя на международной арене, так в интервью YouTube-каналу Deep Dive оценил итоги саммита БРИКС в Казани американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер, вспомнив заявление президента США Джо Байдена.
В феврале Байден объявил о новых ограничительных мерах против России и пообещал сделать Путина изгоем на международной арене.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ОнлайнПресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Ключевые заявления
24 октября, 18:19
"Очевидно, что нам не удалось превратить Путина в изгоя и изолировать его (на международной арене — Прим. ред.)", — признал эксперт, отметив, что многое, во что хотел бы верить Запад, рассыпается за его пределами.
Миршаймер указал на то, что американская политика Байдена на Украине полностью провалилась, поскольку многим — Киев на грани краха, в то время как российская экономика, несмотря на многочисленные санкции, укрепляется.
«

"Байдену не удалось поставить русских на колени, он не разрушил российскую экономику, наоборот <...> российская экономика процветает <...> Российские вооруженные силы становятся не слабее, а сильнее", — добавил политолог.

Он напомнил, как один из главкомов НАТО заявлял, что российская армия стала еще мощнее, чем в начале спецоперации. А то, что произошло на Украине — колоссальный провал администрации Байдена.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок
24 октября, 21:59
 
В миреРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинДжон МиршаймерБРИКСКазань
 
 
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