"На колени". В США после саммита БРИКС вспомнили слова Байдена о Путине
Миршаймер: Западу не удалось превратить Путина в изгоя на международной арене
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент России Владимир Путин выступает на XVI саммите БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Странам Запада не удалось превратить президента России Владимира Путина в изгоя на международной арене, так в интервью YouTube-каналу Deep Dive оценил итоги саммита БРИКС в Казани американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер, вспомнив заявление президента США Джо Байдена.
В феврале Байден объявил о новых ограничительных мерах против России и пообещал сделать Путина изгоем на международной арене.
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"Очевидно, что нам не удалось превратить Путина в изгоя и изолировать его (на международной арене — Прим. ред.)", — признал эксперт, отметив, что многое, во что хотел бы верить Запад, рассыпается за его пределами.
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"Байдену не удалось поставить русских на колени, он не разрушил российскую экономику, наоборот <...> российская экономика процветает <...> Российские вооруженные силы становятся не слабее, а сильнее", — добавил политолог.
Он напомнил, как один из главкомов НАТО заявлял, что российская армия стала еще мощнее, чем в начале спецоперации. А то, что произошло на Украине — колоссальный провал администрации Байдена.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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