Путин отверг обвинения в адрес России в организации беспорядков на Западе
Путин назвал обвинения в адрес России в организации беспорядков, чушью
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы стоит за беспорядками в некоторых западных столицах, являются полной чушью, у Москвы нет таких инструментов, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.
"Сегодня на пресс-конференции задавался вопрос о том, что не мы ли стоим за беспорядками в некоторых западных столицах. Это полная чушь. Нам еще только не хватало, да и инструментов у нас таких нет, организовывать там какие-то шествия, беспорядки. Полный бред какой-то", - сказал Путин.
"Это все для того, чтобы продвигать собственную повестку и уйти от ответственности за те фундаментальные ошибки, которые Запад делал в отношении других стран, стараясь во что бы то ни стало и любой ценой обеспечить свое доминирование", - сказал Путин.
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"То, чем БРИКС занимается, я еще раз хочу повторить, вы это, наверное, увидели и услышали: мы ни с кем не боремся, мы не хотим никакой конфронтации. Просто мы идём своим путём, создаем новые инструменты, создаем новые механизмы сотрудничества и делаем это на основе равноправия и уважением друг к другу. Так и будем работать и дальше", - сказал Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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