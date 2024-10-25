https://ria.ru/20241025/putin-1979938385.html

Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин

Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024

Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин

Сотрудничество России с Республикой Сербской развивается в духе взаимного уважения и носит практический характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:58

2024-10-25T00:58

2024-10-25T01:12

россия

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

милорад додик

республика сербская

казань

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудничество России с Республикой Сербской развивается в духе взаимного уважения и носит практический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер провел переговоры с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани."Важно, что сотрудничество с Республикой Сербской носит практический характер, развивается в духе взаимного уважения, как и должно быть между братскими народами", - сказал Путин в ходе встречи."Расширяются политические контакты. Наши коллеги с обеих сторон в области политического взаимодействия и в области политического сотрудничества в постоянном контакте находятся", - отметил Путин.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241018/dodik-1978844441.html

https://ria.ru/20240611/lavrov-1952187060.html

россия

республика сербская

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, милорад додик, республика сербская, казань