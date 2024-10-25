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Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
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00:58 25.10.2024 (обновлено: 01:12 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1979938385.html
Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин
Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2024
Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин
Сотрудничество России с Республикой Сербской развивается в духе взаимного уважения и носит практический характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:58
2024-10-25T01:12
россия
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
милорад додик
республика сербская
казань
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудничество России с Республикой Сербской развивается в духе взаимного уважения и носит практический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер провел переговоры с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани."Важно, что сотрудничество с Республикой Сербской носит практический характер, развивается в духе взаимного уважения, как и должно быть между братскими народами", - сказал Путин в ходе встречи."Расширяются политические контакты. Наши коллеги с обеих сторон в области политического взаимодействия и в области политического сотрудничества в постоянном контакте находятся", - отметил Путин.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241018/dodik-1978844441.html
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россия
республика сербская
казань
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россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, милорад додик, республика сербская, казань
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Милорад Додик, Республика Сербская, Казань
Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин

Путин: сотрудничество с Республикой Сербской развивается в духе взаимоуважения

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудничество России с Республикой Сербской развивается в духе взаимного уважения и носит практический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер провел переговоры с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.
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"Важно, что сотрудничество с Республикой Сербской носит практический характер, развивается в духе взаимного уважения, как и должно быть между братскими народами", - сказал Путин в ходе встречи.
"Расширяются политические контакты. Наши коллеги с обеих сторон в области политического взаимодействия и в области политического сотрудничества в постоянном контакте находятся", - отметил Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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РоссияВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуМилорад ДодикРеспублика СербскаяКазань
 
 
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