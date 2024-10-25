Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин
Путин: сотрудничество с Республикой Сербской развивается в духе взаимоуважения
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудничество России с Республикой Сербской развивается в духе взаимного уважения и носит практический характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер провел переговоры с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС в Казани.
"Важно, что сотрудничество с Республикой Сербской носит практический характер, развивается в духе взаимного уважения, как и должно быть между братскими народами", - сказал Путин в ходе встречи.
"Расширяются политические контакты. Наши коллеги с обеих сторон в области политического взаимодействия и в области политического сотрудничества в постоянном контакте находятся", - отметил Путин.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.