https://ria.ru/20241025/putin-1979938042.html

Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком

Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком - РИА Новости, 25.10.2024

Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком

Президент России Владимир Путин и лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик начали переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:55

2024-10-25T00:55

2024-10-25T00:56

брикс

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политика

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республика сербская

казань

россия

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик начали переговоры на полях саммита БРИКС в Казани.О своих планах провести двустороннюю встречу с Путиным Додик сообщил в среду. Лидер Республики Сербской намерен обсудить пути сохранения экономических контактов Москвы и Баня-Луки, а также рассказать о давлении Запада на Республику.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, политика, владимир путин, милорад додик, республика сербская, казань, россия