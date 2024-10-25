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Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком - РИА Новости, 25.10.2024
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00:55 25.10.2024 (обновлено: 00:56 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/putin-1979938042.html
Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком
Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком - РИА Новости, 25.10.2024
Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком
Президент России Владимир Путин и лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик начали переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:55
2024-10-25T00:56
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
политика
владимир путин
милорад додик
республика сербская
казань
россия
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик начали переговоры на полях саммита БРИКС в Казани.О своих планах провести двустороннюю встречу с Путиным Додик сообщил в среду. Лидер Республики Сербской намерен обсудить пути сохранения экономических контактов Москвы и Баня-Луки, а также рассказать о давлении Запада на Республику.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/dodik-1979804834.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, политика, владимир путин, милорад додик, республика сербская, казань, россия
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Политика, Владимир Путин, Милорад Додик, Республика Сербская, Казань, Россия
Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком

Путин начал переговоры с Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик начали переговоры на полях саммита БРИКС в Казани.
О своих планах провести двустороннюю встречу с Путиным Додик сообщил в среду. Лидер Республики Сербской намерен обсудить пути сохранения экономических контактов Москвы и Баня-Луки, а также рассказать о давлении Запада на Республику.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Додик обсудит с Путиным давление Запада на Республику Сербскую БиГ
Вчера, 14:22
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуПолитикаВладимир ПутинМилорад ДодикРеспублика СербскаяКазаньРоссия
 
 
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