https://ria.ru/20241025/putin-1979938042.html
Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком
Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком - РИА Новости, 25.10.2024
Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком
Президент России Владимир Путин и лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик начали переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:55
2024-10-25T00:55
2024-10-25T00:56
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
политика
владимир путин
милорад додик
республика сербская
казань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_0:57:3126:1815_1920x0_80_0_0_a21b67314d4caa625dc3023f9e5949b6.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик начали переговоры на полях саммита БРИКС в Казани.О своих планах провести двустороннюю встречу с Путиным Додик сообщил в среду. Лидер Республики Сербской намерен обсудить пути сохранения экономических контактов Москвы и Баня-Луки, а также рассказать о давлении Запада на Республику.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/dodik-1979804834.html
республика сербская
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_81fa82705d693f25fa3dafaca770f8f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, политика, владимир путин, милорад додик, республика сербская, казань, россия
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Политика, Владимир Путин, Милорад Додик, Республика Сербская, Казань, Россия
Путин начал переговоры с главой Республики Сербской БиГ Додиком
Путин начал переговоры с Милорадом Додиком на полях саммита БРИКС