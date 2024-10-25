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Экс-глава Каталонии вновь станет главой сепаратистской партии - РИА Новости, 25.10.2024
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12:51 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/puchdemon-1980031616.html
Экс-глава Каталонии вновь станет главой сепаратистской партии
Экс-глава Каталонии вновь станет главой сепаратистской партии - РИА Новости, 25.10.2024
Экс-глава Каталонии вновь станет главой сепаратистской партии
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь станет главой сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию", передает в пятницу новостное агентство EFE. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:51
2024-10-25T12:51
в мире
испания
каталония
барселона (город)
карлес пучдемон
педро санчес
европарламент
европейский суд общей юрисдикции
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МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь станет главой сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию", передает в пятницу новостное агентство EFE.По его информации, это решение будет принято "в эти выходные на съезде, который начнется в эту пятницу в Калелье (Барселона)". При этом сам Пучдемон в это время будет находится в Ватерлоо, Бельгии, поскольку закон об амнистии каталонских сепаратистов не был к нему применен. Пучдемон покинул пост председателя партии "Вместе за Каталонию" 4 июня 2022 года. На своем выступлении перед делегатами партии в городе Аржель-сюр-Мер во Франции он объявил об этом решении. На смену ему пришла Лаура Боррас, а генеральным секретарем стал Жорди Турулл. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" и партией каталонских республиканцев ERC в обмен на их поддержку кандидатуры от социалистов Педро Санчеса во время выборов премьер-министра страны. Закон вступил в силу 11 июня. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры движения за независимость Каталонии были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.
https://ria.ru/20240513/kataloniya-1945487720.html
https://ria.ru/20240814/puchdemon-1966184091.html
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в мире, испания, каталония, барселона (город), карлес пучдемон, педро санчес, европарламент, европейский суд общей юрисдикции
В мире, Испания, Каталония, Барселона (город), Карлес Пучдемон, Педро Санчес, Европарламент, Европейский суд общей юрисдикции
Экс-глава Каталонии вновь станет главой сепаратистской партии

EFE: экс-глава Каталонии Пучдемон вновь станет главой сепаратистской партии

© РИА Новости / Джорди Бойшареу | Перейти в медиабанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Карлес Пучдемон. Архивное фото
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МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь станет главой сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию", передает в пятницу новостное агентство EFE.
По его информации, это решение будет принято "в эти выходные на съезде, который начнется в эту пятницу в Калелье (Барселона)". При этом сам Пучдемон в это время будет находится в Ватерлоо, Бельгии, поскольку закон об амнистии каталонских сепаратистов не был к нему применен.
Акция сторонников независимости Каталонии в Барселоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Сепаратисты Каталонии хотят создать правительство, несмотря на итог выборов
13 мая, 04:40
Пучдемон покинул пост председателя партии "Вместе за Каталонию" 4 июня 2022 года. На своем выступлении перед делегатами партии в городе Аржель-сюр-Мер во Франции он объявил об этом решении. На смену ему пришла Лаура Боррас, а генеральным секретарем стал Жорди Турулл.
В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" и партией каталонских республиканцев ERC в обмен на их поддержку кандидатуры от социалистов Педро Санчеса во время выборов премьер-министра страны. Закон вступил в силу 11 июня.
В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры движения за независимость Каталонии были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.
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В миреИспанияКаталонияБарселона (город)Карлес ПучдемонПедро СанчесЕвропарламентЕвропейский суд общей юрисдикции
 
 
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