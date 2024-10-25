https://ria.ru/20241025/puchdemon-1980031616.html

Экс-глава Каталонии вновь станет главой сепаратистской партии

Экс-глава Каталонии вновь станет главой сепаратистской партии - РИА Новости, 25.10.2024

Экс-глава Каталонии вновь станет главой сепаратистской партии

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь станет главой сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию", передает в пятницу новостное агентство EFE. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:51

2024-10-25T12:51

2024-10-25T12:51

в мире

испания

каталония

барселона (город)

карлес пучдемон

педро санчес

европарламент

европейский суд общей юрисдикции

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МАДРИД, 24 окт – РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь станет главой сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию", передает в пятницу новостное агентство EFE.По его информации, это решение будет принято "в эти выходные на съезде, который начнется в эту пятницу в Калелье (Барселона)". При этом сам Пучдемон в это время будет находится в Ватерлоо, Бельгии, поскольку закон об амнистии каталонских сепаратистов не был к нему применен. Пучдемон покинул пост председателя партии "Вместе за Каталонию" 4 июня 2022 года. На своем выступлении перед делегатами партии в городе Аржель-сюр-Мер во Франции он объявил об этом решении. На смену ему пришла Лаура Боррас, а генеральным секретарем стал Жорди Турулл. В конце мая парламент Испании большинством голосов утвердил закон об амнистии, который правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) согласовала с выступающими за независимость партией "Вместе за Каталонию" и партией каталонских республиканцев ERC в обмен на их поддержку кандидатуры от социалистов Педро Санчеса во время выборов премьер-министра страны. Закон вступил в силу 11 июня. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Карлесом Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры движения за независимость Каталонии были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. На данный момент сенат (верхняя палата парламента) Испании рассматривает утверждение закона об амнистии каталонских сепаратистов.

https://ria.ru/20240513/kataloniya-1945487720.html

https://ria.ru/20240814/puchdemon-1966184091.html

испания

каталония

барселона (город)

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в мире, испания, каталония, барселона (город), карлес пучдемон, педро санчес, европарламент, европейский суд общей юрисдикции