Глава ПСБ Фрадков посетил Чувашию с рабочим визитом
Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Чувашскую Республику, в ходе которой встретился с главой республики Олегом Николаевым и принял участие в совещании регионального правительства, сообщает пресс-служба банка.
На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся поддержки местной экономики, а также проектов, имеющих социальную значимость для республики.
На совещании с правительством Фрадков отметил, что банк активно участвует в поддержке региональных инфраструктурных инициатив республики, развивает жилищное строительство и реализует программы финансовой грамотности для предпринимателей и местных жителей.
После Фрадков в качестве члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и председателя попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики встретился с председателем Федерации легкой атлетики Чувашской Республики Владиславом Антоновым. На встрече речь шла о взаимодействии по вопросам развития легкой атлетики в республике в рамках детско-юношеского и массового спорта, а также о совершенствовании имеющейся спортивной инфраструктуры.
По данным пресс-службы, в заключение визита глава ПСБ посетил Чебоксарский электроаппаратный завод и выразил готовность банка участвовать в возможных мерах поддержки партнеров предприятия на территории Донецкой Народной Республики в рамках сотрудничества курируемых Фрадковым региональных отделений Союза машиностроителей России в ДНР и Чувашии. Фрадков является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором еще четырех региональных отделений — в Луганской Народной Республике, Республике Марий Эл, Волгоградской и Ленинградской областях.
"Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых сегодня тем свидетельствуют о взаимных интересах ПСБ и Чувашской Республики в дальнейшем развитии инвестиционной и социально-экономической сфер. На сегодняшний день ПСБ оказывает всестороннюю поддержку республике и ведущим предприятиям ОПК Чувашии, содействует реализации машиностроительного и кадрового потенциала. Мы продолжаем наше взаимодействие и по национальным программам, включая строительство музея вышитой карты России, а также намерены развивать спортивные проекты в регионе", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.