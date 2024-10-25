https://ria.ru/20241025/psb-1980169597.html

Глава ПСБ Фрадков посетил Чувашию с рабочим визитом

Глава ПСБ Фрадков посетил Чувашию с рабочим визитом - РИА Новости, 25.10.2024

Глава ПСБ Фрадков посетил Чувашию с рабочим визитом

Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Чувашскую Республику, в ходе которой встретился с главой республики Олегом Николаевым и принял участие... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:24

2024-10-25T19:24

2024-10-25T19:24

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чувашская республика (чувашия)

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олег николаев (политик)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Чувашскую Республику, в ходе которой встретился с главой республики Олегом Николаевым и принял участие в совещании регионального правительства, сообщает пресс-служба банка. На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся поддержки местной экономики, а также проектов, имеющих социальную значимость для республики. На совещании с правительством Фрадков отметил, что банк активно участвует в поддержке региональных инфраструктурных инициатив республики, развивает жилищное строительство и реализует программы финансовой грамотности для предпринимателей и местных жителей. После Фрадков в качестве члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и председателя попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики встретился с председателем Федерации легкой атлетики Чувашской Республики Владиславом Антоновым. На встрече речь шла о взаимодействии по вопросам развития легкой атлетики в республике в рамках детско-юношеского и массового спорта, а также о совершенствовании имеющейся спортивной инфраструктуры. По данным пресс-службы, в заключение визита глава ПСБ посетил Чебоксарский электроаппаратный завод и выразил готовность банка участвовать в возможных мерах поддержки партнеров предприятия на территории Донецкой Народной Республики в рамках сотрудничества курируемых Фрадковым региональных отделений Союза машиностроителей России в ДНР и Чувашии. Фрадков является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором еще четырех региональных отделений — в Луганской Народной Республике, Республике Марий Эл, Волгоградской и Ленинградской областях. "Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых сегодня тем свидетельствуют о взаимных интересах ПСБ и Чувашской Республики в дальнейшем развитии инвестиционной и социально-экономической сфер. На сегодняшний день ПСБ оказывает всестороннюю поддержку республике и ведущим предприятиям ОПК Чувашии, содействует реализации машиностроительного и кадрового потенциала. Мы продолжаем наше взаимодействие и по национальным программам, включая строительство музея вышитой карты России, а также намерены развивать спортивные проекты в регионе", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.

https://ria.ru/20241025/fradkov-1980137837.html

https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978386743.html

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псб (банк псб), чувашская республика (чувашия), донецкая народная республика, олег николаев (политик), владислав антонов (аналитик), петр фрадков, россия