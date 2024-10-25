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Глава ПСБ Фрадков посетил Чувашию с рабочим визитом - РИА Новости, 25.10.2024
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19:24 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/psb-1980169597.html
Глава ПСБ Фрадков посетил Чувашию с рабочим визитом
Глава ПСБ Фрадков посетил Чувашию с рабочим визитом - РИА Новости, 25.10.2024
Глава ПСБ Фрадков посетил Чувашию с рабочим визитом
Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Чувашскую Республику, в ходе которой встретился с главой республики Олегом Николаевым и принял участие... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:24
2024-10-25T19:24
псб (банк псб)
чувашская республика (чувашия)
донецкая народная республика
олег николаев (политик)
владислав антонов (аналитик)
петр фрадков
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Чувашскую Республику, в ходе которой встретился с главой республики Олегом Николаевым и принял участие в совещании регионального правительства, сообщает пресс-служба банка. На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся поддержки местной экономики, а также проектов, имеющих социальную значимость для республики. На совещании с правительством Фрадков отметил, что банк активно участвует в поддержке региональных инфраструктурных инициатив республики, развивает жилищное строительство и реализует программы финансовой грамотности для предпринимателей и местных жителей. После Фрадков в качестве члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и председателя попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики встретился с председателем Федерации легкой атлетики Чувашской Республики Владиславом Антоновым. На встрече речь шла о взаимодействии по вопросам развития легкой атлетики в республике в рамках детско-юношеского и массового спорта, а также о совершенствовании имеющейся спортивной инфраструктуры. По данным пресс-службы, в заключение визита глава ПСБ посетил Чебоксарский электроаппаратный завод и выразил готовность банка участвовать в возможных мерах поддержки партнеров предприятия на территории Донецкой Народной Республики в рамках сотрудничества курируемых Фрадковым региональных отделений Союза машиностроителей России в ДНР и Чувашии. Фрадков является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором еще четырех региональных отделений — в Луганской Народной Республике, Республике Марий Эл, Волгоградской и Ленинградской областях. "Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых сегодня тем свидетельствуют о взаимных интересах ПСБ и Чувашской Республики в дальнейшем развитии инвестиционной и социально-экономической сфер. На сегодняшний день ПСБ оказывает всестороннюю поддержку республике и ведущим предприятиям ОПК Чувашии, содействует реализации машиностроительного и кадрового потенциала. Мы продолжаем наше взаимодействие и по национальным программам, включая строительство музея вышитой карты России, а также намерены развивать спортивные проекты в регионе", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.
https://ria.ru/20241025/fradkov-1980137837.html
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978386743.html
чувашская республика (чувашия)
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псб (банк псб), чувашская республика (чувашия), донецкая народная республика, олег николаев (политик), владислав антонов (аналитик), петр фрадков, россия
ПСБ (Банк ПСБ), Чувашская Республика (Чувашия), Донецкая Народная Республика, Олег Николаев (политик), Владислав Антонов (аналитик), Петр Фрадков, Россия

Глава ПСБ Фрадков посетил Чувашию с рабочим визитом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков совершил рабочую поездку в Чувашскую Республику, в ходе которой встретился с главой республики Олегом Николаевым и принял участие в совещании регионального правительства, сообщает пресс-служба банка.
На двусторонней встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся поддержки местной экономики, а также проектов, имеющих социальную значимость для республики.
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На совещании с правительством Фрадков отметил, что банк активно участвует в поддержке региональных инфраструктурных инициатив республики, развивает жилищное строительство и реализует программы финансовой грамотности для предпринимателей и местных жителей.
После Фрадков в качестве члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и председателя попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики встретился с председателем Федерации легкой атлетики Чувашской Республики Владиславом Антоновым. На встрече речь шла о взаимодействии по вопросам развития легкой атлетики в республике в рамках детско-юношеского и массового спорта, а также о совершенствовании имеющейся спортивной инфраструктуры.
По данным пресс-службы, в заключение визита глава ПСБ посетил Чебоксарский электроаппаратный завод и выразил готовность банка участвовать в возможных мерах поддержки партнеров предприятия на территории Донецкой Народной Республики в рамках сотрудничества курируемых Фрадковым региональных отделений Союза машиностроителей России в ДНР и Чувашии. Фрадков является заместителем председателя Союза машиностроителей России и куратором еще четырех региональных отделений — в Луганской Народной Республике, Республике Марий Эл, Волгоградской и Ленинградской областях.
"Обширная программа поездки и перечень обсуждаемых сегодня тем свидетельствуют о взаимных интересах ПСБ и Чувашской Республики в дальнейшем развитии инвестиционной и социально-экономической сфер. На сегодняшний день ПСБ оказывает всестороннюю поддержку республике и ведущим предприятиям ОПК Чувашии, содействует реализации машиностроительного и кадрового потенциала. Мы продолжаем наше взаимодействие и по национальным программам, включая строительство музея вышитой карты России, а также намерены развивать спортивные проекты в регионе", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.
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ПСБ (Банк ПСБ)Чувашская Республика (Чувашия)Донецкая Народная РеспубликаОлег Николаев (политик)Владислав Антонов (аналитик)Петр ФрадковРоссия
 
 
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