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Магазин в Петербурге возобновил работу после нападения мужчины с ножом - РИА Новости, 25.10.2024
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19:46 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980176220.html
Магазин в Петербурге возобновил работу после нападения мужчины с ножом
Магазин в Петербурге возобновил работу после нападения мужчины с ножом - РИА Новости, 25.10.2024
Магазин в Петербурге возобновил работу после нападения мужчины с ножом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Гипермаркет "О'кей" на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга возобновил работу после того, как в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:46
2024-10-25T19:46
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
о'кей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Гипермаркет "О'кей" на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга возобновил работу после того, как в пятницу мужчина набросился на посетителей с ножом, сообщили РИА Новости в магазине. "Да, начали работу, в 6 часов (18.00 мск - ред.) открылись", - сказали в гипермаркете. Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение, его основной диагноз – острый психоз.
https://ria.ru/20241025/napadenie-1980097274.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), о'кей
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), О'Кей
Магазин в Петербурге возобновил работу после нападения мужчины с ножом

В Петербурге гипермаркет "О'кей" возобновил работу после нападения с ножом

© Фото : соцсетиСитуация возле супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей
Ситуация возле супермаркета Окей в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : соцсети
Ситуация возле супермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге, где мужчина с ножом напал на людей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Гипермаркет "О'кей" на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга возобновил работу после того, как в пятницу мужчина набросился на посетителей с ножом, сообщили РИА Новости в магазине.
"Да, начали работу, в 6 часов (18.00 мск - ред.) открылись", - сказали в гипермаркете.
Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии.
Сам нападавший также доставлен в медучреждение, его основной диагноз – острый психоз.
Задержанный по подозрению в нападении в супермаркете Окей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Сосед рассказал о мужчине, напавшем с ножом в магазине в Петербурге
Вчера, 15:31
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)О'Кей
 
 
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