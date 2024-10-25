https://ria.ru/20241025/peterburg-1980176220.html

Магазин в Петербурге возобновил работу после нападения мужчины с ножом

Магазин в Петербурге возобновил работу после нападения мужчины с ножом - РИА Новости, 25.10.2024

Магазин в Петербурге возобновил работу после нападения мужчины с ножом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Гипермаркет "О'кей" на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга возобновил работу после того, как в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:46

2024-10-25T19:46

2024-10-25T19:46

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Гипермаркет "О'кей" на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга возобновил работу после того, как в пятницу мужчина набросился на посетителей с ножом, сообщили РИА Новости в магазине. "Да, начали работу, в 6 часов (18.00 мск - ред.) открылись", - сказали в гипермаркете. Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение, его основной диагноз – острый психоз.

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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), о'кей