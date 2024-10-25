https://ria.ru/20241025/peterburg-1980113673.html
Трое пострадавших при нападении в Петербурге находятся в реанимации
Трое пострадавших при нападении в Петербурге находятся в реанимации - РИА Новости, 25.10.2024
Трое пострадавших при нападении в Петербурге находятся в реанимации
Трое из пострадавших при нападении в гипермаркете в Петербурге находятся в реанимации, находящийся в крайне тяжелом состоянии уже прооперирован, сообщил... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:22
2024-10-25T16:22
2024-10-25T16:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Трое из пострадавших при нападении в гипермаркете в Петербурге находятся в реанимации, находящийся в крайне тяжелом состоянии уже прооперирован, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. "Что касается состояния пациентов в 26-й больнице, мужчина с проникающим ранением живота, крайне тяжелый, уже прооперирован, находится в отделении реанимации. Будем надеяться на благоприятный исход. Что касается двух женщин, одна женщина прооперирована, переведена в отделение реанимации, состояние стабильное средней степени тяжести. Одна женщина еще находится в реанимации с диагностическими целями, чтобы уточнить характер повреждения. Состояние тоже средней степени тяжести", – сказал он.Сообщается, что еще двое пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе."Женщина в тяжелом состоянии поступила, повреждена грудная клетка, то есть это проникающее ранение органов грудной клетки, повреждение легкого… Сейчас она в шоковой операционной… Прогноз, по всей видимости, хороший. Но параллельно мы проводим исследования, потому что могут быть какие-то повреждения. Пострадавший мужчина находится в нормальном состоянии, у него легкие степени повреждения кисти и надключичной областью. В принципе он может даже пойти домой", - сказал директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский.Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980103458.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Трое пострадавших при нападении в Петербурге находятся в реанимации
Лисовец: трое пострадавших при нападении в Петербурге находятся в реанимации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости.
Трое из пострадавших при нападении в гипермаркете в Петербурге находятся в реанимации, находящийся в крайне тяжелом состоянии уже прооперирован, сообщил
председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Что касается состояния пациентов в 26-й больнице, мужчина с проникающим ранением живота, крайне тяжелый, уже прооперирован, находится в отделении реанимации. Будем надеяться на благоприятный исход. Что касается двух женщин, одна женщина прооперирована, переведена в отделение реанимации, состояние стабильное средней степени тяжести. Одна женщина еще находится в реанимации с диагностическими целями, чтобы уточнить характер повреждения. Состояние тоже средней степени тяжести", – сказал он.
Сообщается, что еще двое пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
"Женщина в тяжелом состоянии поступила, повреждена грудная клетка, то есть это проникающее ранение органов грудной клетки, повреждение легкого… Сейчас она в шоковой операционной… Прогноз, по всей видимости, хороший. Но параллельно мы проводим исследования, потому что могут быть какие-то повреждения. Пострадавший мужчина находится в нормальном состоянии, у него легкие степени повреждения кисти и надключичной областью. В принципе он может даже пойти домой", - сказал директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский.
Как сообщалось, в пятницу в помещении магазина "Окей" на проспекте Космонавтов злоумышленник напал на посетителей с ножом. По данным ГСУСК, были госпитализированы 4 человека с ранениями различной тяжести, подозреваемый задержан на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, информировал городской главк СК РФ
. Городской комитет по здравоохранению уточнял, что после нападения с ножом в больницах оказались 5 человек, в том числе четверо в тяжелом состоянии. Сам нападавший также доставлен в медучреждение.