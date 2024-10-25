https://ria.ru/20241025/peterburg-1980036259.html

Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге

Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024

Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге

После нападения с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге госпитализировали четырех человек, сообщило городское управление СК. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:54

2024-10-25T12:54

2024-10-25T18:19

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. После нападения с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге госпитализировали четырех человек, сообщило городское управление СК."Четыре потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.Подозреваемого задержали на месте преступления.Инцидент произошел на проспекте Космонавтов в Москвоском районе Санкт-Петербурга.

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санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия