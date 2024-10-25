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Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
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12:54 25.10.2024 (обновлено: 18:19 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980036259.html
Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге
Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге
После нападения с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге госпитализировали четырех человек, сообщило городское управление СК. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:54
2024-10-25T18:19
происшествия
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. После нападения с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге госпитализировали четырех человек, сообщило городское управление СК."Четыре потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.Подозреваемого задержали на месте преступления.Инцидент произошел на проспекте Космонавтов в Москвоском районе Санкт-Петербурга.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге

После нападения с ножом в магазине в Петербурге госпитализированы 4 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. После нападения с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге госпитализировали четырех человек, сообщило городское управление СК.
«
"Четыре потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали на месте преступления.
Инцидент произошел на проспекте Космонавтов в Москвоском районе Санкт-Петербурга.
Автомобили скорой помощи у гипермакрета Окей в Санкт-Петербурге. 25 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Вчера, 12:42
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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