https://ria.ru/20241025/peterburg-1980036259.html
Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге
Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге - РИА Новости, 25.10.2024
Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге
После нападения с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге госпитализировали четырех человек, сообщило городское управление СК. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:54
2024-10-25T12:54
2024-10-25T18:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. После нападения с ножом на посетителей магазина "Окей" в Петербурге госпитализировали четырех человек, сообщило городское управление СК."Четыре потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.Подозреваемого задержали на месте преступления.Инцидент произошел на проспекте Космонавтов в Москвоском районе Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20241025/peterburg-1980030220.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Четырех человек госпитализировали с ранениями после нападения в Петербурге
После нападения с ножом в магазине в Петербурге госпитализированы 4 человека