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Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 25.10.2024
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10:07 25.10.2024 (обновлено: 10:08 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/peskov-1979978133.html
Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию
Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 25.10.2024
Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, заявил, что страны-близкие соседи... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:07
2024-10-25T10:08
россия
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ким чен ын
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политика
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, заявил, что страны-близкие соседи постоянно обмениваются визитами на высоком и высшем уровне. "Конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году. Ким Чен Ын посещал Россию дважды. В 2019 году переговоры лидеров РФ и КНДР состоялись во Владивостоке, а в 2023 году президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе посетили космодром "Восточный" в Амурской области. В июне 2024 года с дружественным государственным визитом КНДР посетил Путин. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит - высшей категории по дипломатическому протоколу. Руководитель КНДР лично встретил президента России в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности.
https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html
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россия, пхеньян, владивосток, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Пхеньян, Владивосток, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию

Песков о возможном приезде Ким Чен Ына в РФ: соседи часто обмениваются визитами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, заявил, что страны-близкие соседи постоянно обмениваются визитами на высоком и высшем уровне.
"Конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году.
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В июне 2024 года с дружественным государственным визитом КНДР посетил Путин. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит - высшей категории по дипломатическому протоколу. Руководитель КНДР лично встретил президента России в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности.
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РоссияПхеньянВладивостокКим Чен ЫнВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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