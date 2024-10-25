https://ria.ru/20241025/peskov-1979978133.html

Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию

Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию - РИА Новости, 25.10.2024

Песков прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, заявил, что страны-близкие соседи... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:07

2024-10-25T10:07

2024-10-25T10:08

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, заявил, что страны-близкие соседи постоянно обмениваются визитами на высоком и высшем уровне. "Конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности визита Ким Чен Ына в Россию в 2025 году. Ким Чен Ын посещал Россию дважды. В 2019 году переговоры лидеров РФ и КНДР состоялись во Владивостоке, а в 2023 году президент РФ Владимир Путин и Ким Чен Ын вместе посетили космодром "Восточный" в Амурской области. В июне 2024 года с дружественным государственным визитом КНДР посетил Путин. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит - высшей категории по дипломатическому протоколу. Руководитель КНДР лично встретил президента России в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности.

https://ria.ru/20241025/putin-1979975443.html

https://ria.ru/20241024/rossija-1979747710.html

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россия, пхеньян, владивосток, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, политика