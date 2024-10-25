https://ria.ru/20241025/orban-1979969392.html

Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани

Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 25.10.2024

Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:19

2024-10-25T09:19

2024-10-25T09:19

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саммит брикс в казани в 2024 году

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БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. "Сейчас проходит большой саммит восточного мира в Казани, где лидеры стран БРИКС - не западных, но с очень мощной экономикой - проводят саммит, это саммит восточного мира", - сказал Орбан.Ранее Орбан заявил, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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Ольга Фомченкова

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