Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани
Орбан назвал саммит БРИКС встречей стран восточного мира с мощной экономикой
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС прошел 22-24 октября в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
XVI саммит БРИКС прошел 22-24 октября в Казани
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой.
"Сейчас проходит большой саммит восточного мира в Казани, где лидеры стран БРИКС - не западных, но с очень мощной экономикой - проводят саммит, это саммит восточного мира", - сказал Орбан.
Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок
24 октября, 21:59
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Путин показал кощееву иглу Запада
Вчера, 08:00