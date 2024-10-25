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Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 25.10.2024
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09:19 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/orban-1979969392.html
Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани
Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 25.10.2024
Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:19
2024-10-25T09:19
в мире
россия
казань
венгрия
виктор орбан
брикс
шос
саммит брикс в казани в 2024 году
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БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой. "Сейчас проходит большой саммит восточного мира в Казани, где лидеры стран БРИКС - не западных, но с очень мощной экономикой - проводят саммит, это саммит восточного мира", - сказал Орбан.Ранее Орбан заявил, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html
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в мире, россия, казань, венгрия, виктор орбан, брикс, шос, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Венгрия, Виктор Орбан, БРИКС, ШОС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Орбан прокомментировал саммит БРИКС в Казани

Орбан назвал саммит БРИКС встречей стран восточного мира с мощной экономикой

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС прошел 22-24 октября в Казани
XVI саммит БРИКС прошел 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС прошел 22-24 октября в Казани
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БУДАПЕШТ, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth назвал саммит БРИКС в Казани саммитом стран восточного мира с мощной экономикой.
"Сейчас проходит большой саммит восточного мира в Казани, где лидеры стран БРИКС - не западных, но с очень мощной экономикой - проводят саммит, это саммит восточного мира", - сказал Орбан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок
24 октября, 21:59
Ранее Орбан заявил, что Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, если не на столетия, объединения БРИКС и ШОС закладывают основы под формирующийся новый миропорядок.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Вчера, 08:00
 
В миреРоссияКазаньВенгрияВиктор ОрбанБРИКСШОССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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