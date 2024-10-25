Гутерреш пригласил мэра Казани принять участие в заседании ООН
Генсек ООН пригласил мэра Казани Метшина принять участие в заседании организации
© Фото : Мэрия КазаниМэр Казани Ильсур Метшин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи
Мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш пригласил мэра Казани Ильсура Метшина в качестве председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ принять участие в одном из заседаний ООН, сообщает мэрия Казани.
"Антониу Гутерреш пригласил Ильсура Метшина в качестве председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и ее президиум принять участие в одном из заседаний ООН", - говорится в сообщении по итогам состоявшейся в Казанской ратуше встречи Гутерреша с Метшиным.
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Ассоциация городов и муниципалитетов БРИКС+ создана в июне 2024 года, она стала одним из крупнейших в мире объединений городов. На время становления ассоциации ее председателем стал Метшин. Члены ассоциации намерены совместно вырабатывать стратегии по преодолению стоящих перед городами серьезных вызовов. Вступить в нее могут муниципалитеты из всех заинтересованных государств.
С 2019 года мэр Казани также возглавляет Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA). В 2022-м он был переизбран на второй срок - его председательство продлится до 2026 года. Объединение представляет интересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру.
Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, в рамках которого выступил на пленарном заседании в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" и встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.