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Гутерреш пригласил мэра Казани принять участие в заседании ООН

Гутерреш пригласил мэра Казани принять участие в заседании ООН - РИА Новости, 25.10.2024

Гутерреш пригласил мэра Казани принять участие в заседании ООН

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш пригласил мэра Казани Ильсура Метшина в качестве председателя Ассоциации городов и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:10

2024-10-25T17:10

2024-10-25T17:10

в мире

казань

россия

антониу гутерреш

ильсур метшин

оон

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш пригласил мэра Казани Ильсура Метшина в качестве председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ принять участие в одном из заседаний ООН, сообщает мэрия Казани. "Антониу Гутерреш пригласил Ильсура Метшина в качестве председателя Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и ее президиум принять участие в одном из заседаний ООН", - говорится в сообщении по итогам состоявшейся в Казанской ратуше встречи Гутерреша с Метшиным. Ассоциация городов и муниципалитетов БРИКС+ создана в июне 2024 года, она стала одним из крупнейших в мире объединений городов. На время становления ассоциации ее председателем стал Метшин. Члены ассоциации намерены совместно вырабатывать стратегии по преодолению стоящих перед городами серьезных вызовов. Вступить в нее могут муниципалитеты из всех заинтересованных государств. С 2019 года мэр Казани также возглавляет Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA). В 2022-м он был переизбран на второй срок - его председательство продлится до 2026 года. Объединение представляет интересы 323 тысяч муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру. Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, в рамках которого выступил на пленарном заседании в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" и встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

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в мире, казань, россия, антониу гутерреш, ильсур метшин, оон, саммит брикс в казани в 2024 году