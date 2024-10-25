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Мишустин поручил провести эксперимент по электронным подписям за рубежом - РИА Новости, 25.10.2024
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21:14 25.10.2024 (обновлено: 23:41 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/mishustin--1980184440.html
Мишустин поручил провести эксперимент по электронным подписям за рубежом
Мишустин поручил провести эксперимент по электронным подписям за рубежом - РИА Новости, 25.10.2024
Мишустин поручил провести эксперимент по электронным подписям за рубежом
Эксперимент по получению россиянами электронных подписей за рубежом пройдет с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2025-го, соответствующее постановление подписал... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:14
2024-10-25T23:41
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Эксперимент по получению россиянами электронных подписей за рубежом пройдет с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2025-го, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Правительство постановляет: 1. Провести с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года эксперимент по реализации возможности получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей гражданами России за пределами Российской Федерации", — говорится в тексте.Отмечается, что эксперимент проводится в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.Помимо этого, Мишустин поручил МИД совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству координировать и осуществлять организационное сопровождение эксперимента, а также до 1 октября 2025 года доложить о предварительных результатах.
https://ria.ru/20240122/elektronnaya_podpis-1922776833.html
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россия, михаил мишустин, снг, в мире
Россия, Михаил Мишустин, СНГ, В мире
Мишустин поручил провести эксперимент по электронным подписям за рубежом

Мишустин поручил доложить об итогах работы по электронным подписям за рубежом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Эксперимент по получению россиянами электронных подписей за рубежом пройдет с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2025-го, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство постановляет: 1. Провести с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года эксперимент по реализации возможности получения квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей гражданами России за пределами Российской Федерации", — говорится в тексте.
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Отмечается, что эксперимент проводится в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане.
Помимо этого, Мишустин поручил МИД совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству координировать и осуществлять организационное сопровождение эксперимента, а также до 1 октября 2025 года доложить о предварительных результатах.
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