https://ria.ru/20241025/minselkhoz-1980194659.html

Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет

Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет - РИА Новости, 26.10.2024

Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет

Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет - он называется Меркурий и его создали в рамках государственной программы комплексного... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-25T23:29

2024-10-25T23:29

2024-10-26T00:27

курская область

общество

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

строительство

жилье

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет - он называется Меркурий и его создали в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. "В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт, он получил название Меркурий. Его для своих сотрудников в рамках нашей госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК "Агропромкомплектация", — говорится в официальном Telegram-канале министерства. Согласно сообщению, ключи от нового жилья получили 30 семей. Кроме того, строительство продолжается: уже готовы 20 домов, и еще примерно столько же сдадут в следующем году. Инфраструктура в агропоселке создана для комфортной жизни сотрудников предприятия и их семей: есть спортивный комплекс, магазин, детский сад.

https://ria.ru/20241017/issledovanie-1978511798.html

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курская область, общество, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), строительство, жилье