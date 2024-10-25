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Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет
Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет - РИА Новости, 26.10.2024
Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет
Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет - он называется Меркурий и его создали в рамках государственной программы комплексного... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-25T23:29
2024-10-25T23:29
2024-10-26T00:27
курская область
общество
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
строительство
жилье
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет - он называется Меркурий и его создали в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. "В Курской области впервые за последние 30 лет появился новый населенный пункт, он получил название Меркурий. Его для своих сотрудников в рамках нашей госпрограммы комплексного развития сельских территорий построила ГК "Агропромкомплектация", — говорится в официальном Telegram-канале министерства. Согласно сообщению, ключи от нового жилья получили 30 семей. Кроме того, строительство продолжается: уже готовы 20 домов, и еще примерно столько же сдадут в следующем году. Инфраструктура в агропоселке создана для комфортной жизни сотрудников предприятия и их семей: есть спортивный комплекс, магазин, детский сад.
https://ria.ru/20241017/issledovanie-1978511798.html
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курская область, общество, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), строительство, жилье
Курская область, Общество, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Строительство, Жилье
Новый населенный пункт появился в Курской области впервые за 30 лет
Минсельхоз: в Курской области появился новый населенный пункт — Меркурий