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В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина - РИА Новости, 25.10.2024
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18:31 25.10.2024 (обновлено: 18:38 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/minfin-1980156824.html
В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина
В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина - РИА Новости, 25.10.2024
В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина
Интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках объединения вырос в мире, и этому не нужно противостоять, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:31
2024-10-25T18:38
россия
брикс
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках объединения вырос в мире, и этому не нужно противостоять, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Вырос интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках БРИКС. Не нужно противостоять этому естественному процессу, он будет происходить, и он уже происходит", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.По словам замминистра, происходит эволюционный процесс, в рамках которого государства с развивающимися экономиками выросли, это раньше Запад мог указывать им, как работать, что делать и как выстраивать внутреннюю и внешнюю политику."Эти страны выросли, стали самодостаточными, стали развитыми, экономика стала больше. Появилось желание самостоятельно определять повестку и самостоятельно решать, а не чувствовать, что тебе навязывают ту или иную повестку", - добавил Чебесков.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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россия, брикс, в мире, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, БРИКС, В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина

Чебесков: в мире вырос интерес к БРИКС и новым институтам в рамках объединения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках объединения вырос в мире, и этому не нужно противостоять, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Вырос интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках БРИКС. Не нужно противостоять этому естественному процессу, он будет происходить, и он уже происходит", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
По словам замминистра, происходит эволюционный процесс, в рамках которого государства с развивающимися экономиками выросли, это раньше Запад мог указывать им, как работать, что делать и как выстраивать внутреннюю и внешнюю политику.
"Эти страны выросли, стали самодостаточными, стали развитыми, экономика стала больше. Появилось желание самостоятельно определять повестку и самостоятельно решать, а не чувствовать, что тебе навязывают ту или иную повестку", - добавил Чебесков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
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