https://ria.ru/20241025/minfin-1980156824.html

В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина

В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина - РИА Новости, 25.10.2024

В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина

Интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках объединения вырос в мире, и этому не нужно противостоять, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:31

2024-10-25T18:31

2024-10-25T18:38

россия

брикс

в мире

министерство финансов рф (минфин россии)

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках объединения вырос в мире, и этому не нужно противостоять, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Вырос интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках БРИКС. Не нужно противостоять этому естественному процессу, он будет происходить, и он уже происходит", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.По словам замминистра, происходит эволюционный процесс, в рамках которого государства с развивающимися экономиками выросли, это раньше Запад мог указывать им, как работать, что делать и как выстраивать внутреннюю и внешнюю политику."Эти страны выросли, стали самодостаточными, стали развитыми, экономика стала больше. Появилось желание самостоятельно определять повестку и самостоятельно решать, а не чувствовать, что тебе навязывают ту или иную повестку", - добавил Чебесков.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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россия, брикс, в мире, министерство финансов рф (минфин россии)