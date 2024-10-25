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В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина
В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина - РИА Новости, 25.10.2024
В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина
Интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках объединения вырос в мире, и этому не нужно противостоять, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:31
2024-10-25T18:31
2024-10-25T18:38
россия
брикс
в мире
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках объединения вырос в мире, и этому не нужно противостоять, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Вырос интерес к БРИКС и к новым институтам в рамках БРИКС. Не нужно противостоять этому естественному процессу, он будет происходить, и он уже происходит", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.По словам замминистра, происходит эволюционный процесс, в рамках которого государства с развивающимися экономиками выросли, это раньше Запад мог указывать им, как работать, что делать и как выстраивать внутреннюю и внешнюю политику."Эти страны выросли, стали самодостаточными, стали развитыми, экономика стала больше. Появилось желание самостоятельно определять повестку и самостоятельно решать, а не чувствовать, что тебе навязывают ту или иную повестку", - добавил Чебесков.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
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россия, брикс, в мире, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, БРИКС, В мире, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В мире вырос интерес к БРИКС, заявил замглавы Минфина
Чебесков: в мире вырос интерес к БРИКС и новым институтам в рамках объединения