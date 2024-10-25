https://ria.ru/20241025/magate-1979936912.html

МАГАТЭ проведет оценку состояния инфраструктуры на Украине

МАГАТЭ проведет оценку состояния инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 25.10.2024

МАГАТЭ проведет оценку состояния инфраструктуры на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет на этой неделе на Украине оценку состояния инфраструктуры, необходимой для обеспечения ядерной... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:24

2024-10-25T00:24

2024-10-25T00:24

в мире

украина

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820591723_0:31:3172:1815_1920x0_80_0_0_ce8dd89df6f17edd5656ec9e1101c94f.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет на этой неделе на Украине оценку состояния инфраструктуры, необходимой для обеспечения ядерной безопасности, говорится в заявлении МАГАТЭ. "По просьбе Украины группа МАГАТЭ на этой неделе посетит шесть электрических подстанций на Украине в рамках работы агентства по оценке состояния инфраструктуры электросетей, необходимой для ядерной безопасности", - следует из заявления, опубликованного на официально портале МАГАТЭ. Как следует из заявления, во время визитов группа МАГАТЭ изучает практические последствия фактических и потенциальных повреждений подстанций, которые поставляют электроэнергию на АЭС страны. Согласно заявлению, на всех АЭС Украины уже размещены группы сотрудников МАГАТЭ для поддержания ядерной безопасности. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что МАГАТЭ постоянно взаимодействует со всеми сторонами конфликта на Украине. Он отметил, что МАГАТЭ и эксперты по безопасности агентства находятся на Запорожской АЭС, а также на территории Украины, включая зону недалеко от Чернобыльской станции.

https://ria.ru/20240913/ulyanov-1972552004.html

https://ria.ru/20241024/eksperty-1979931491.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс