https://ria.ru/20241025/magate-1979936912.html
МАГАТЭ проведет оценку состояния инфраструктуры на Украине
МАГАТЭ проведет оценку состояния инфраструктуры на Украине - РИА Новости, 25.10.2024
МАГАТЭ проведет оценку состояния инфраструктуры на Украине
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет на этой неделе на Украине оценку состояния инфраструктуры, необходимой для обеспечения ядерной... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:24
2024-10-25T00:24
2024-10-25T00:24
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет на этой неделе на Украине оценку состояния инфраструктуры, необходимой для обеспечения ядерной безопасности, говорится в заявлении МАГАТЭ. "По просьбе Украины группа МАГАТЭ на этой неделе посетит шесть электрических подстанций на Украине в рамках работы агентства по оценке состояния инфраструктуры электросетей, необходимой для ядерной безопасности", - следует из заявления, опубликованного на официально портале МАГАТЭ. Как следует из заявления, во время визитов группа МАГАТЭ изучает практические последствия фактических и потенциальных повреждений подстанций, которые поставляют электроэнергию на АЭС страны. Согласно заявлению, на всех АЭС Украины уже размещены группы сотрудников МАГАТЭ для поддержания ядерной безопасности. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что МАГАТЭ постоянно взаимодействует со всеми сторонами конфликта на Украине. Он отметил, что МАГАТЭ и эксперты по безопасности агентства находятся на Запорожской АЭС, а также на территории Украины, включая зону недалеко от Чернобыльской станции.
https://ria.ru/20240913/ulyanov-1972552004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Украина, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
МАГАТЭ проведет оценку состояния инфраструктуры на Украине
МАГАТЭ проведет на Украине оценку инфраструктуры для ядерной безопасности
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет на этой неделе на Украине оценку состояния инфраструктуры, необходимой для обеспечения ядерной безопасности, говорится в заявлении МАГАТЭ.
"По просьбе Украины группа МАГАТЭ на этой неделе посетит шесть электрических подстанций на Украине в рамках работы агентства по оценке состояния инфраструктуры электросетей, необходимой для ядерной безопасности", - следует из заявления, опубликованного на официально портале МАГАТЭ.
Как следует из заявления, во время визитов группа МАГАТЭ изучает практические последствия фактических и потенциальных повреждений подстанций, которые поставляют электроэнергию на АЭС страны. Согласно заявлению, на всех АЭС Украины уже размещены группы сотрудников МАГАТЭ для поддержания ядерной безопасности.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
заявлял, что МАГАТЭ постоянно взаимодействует со всеми сторонами конфликта на Украине. Он отметил, что МАГАТЭ и эксперты по безопасности агентства находятся на Запорожской АЭС
, а также на территории Украины, включая зону недалеко от Чернобыльской станции.