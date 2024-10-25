https://ria.ru/20241025/labetskij-1979955748.html

Посол России в Бразилии Лабецкий прокомментировал итоги саммита БРИКС

Посол России в Бразилии Лабецкий прокомментировал итоги саммита БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Посол России в Бразилии Лабецкий прокомментировал итоги саммита БРИКС

Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий, комментируя итоги саммита БРИКС в Казани, заявил РИА Новости, что Запад, говоря об изоляции России, занимается... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:40

2024-10-25T05:40

2024-10-25T09:50

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Посол России в Бразилии Алексей Лабецкий, комментируя итоги саммита БРИКС в Казани, заявил РИА Новости, что Запад, говоря об изоляции России, занимается дезинформацией общественности. "Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани, который впервые проходит в расширенном составе, лишний раз наглядно показал всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи", — указал он. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. "На нынешнюю встречу приехали лидеры большого числа стран, официальные представители международных организаций. Все это отчетливо говорит об огромной значимости объединения", — добавил посол. По его словам, многие обсуждаемые в ходе саммита актуальные темы глобальной и региональной повестки также подтверждают, что решать важные для всего человечества вопросы без участия как России, так и других стран БРИКС просто невозможно. "Очевидно, что Запад, говоря об изоляции России, просто хочет выдавать желаемое за действительное, а на деле занимается дезинформированием мировой общественности", — заключил он. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в группе. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/dotkom-1979544449.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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