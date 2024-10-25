Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера
Президент Диас-Канель: Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Куба присоединяется к блоку БРИКС в статусе государства-партнера с надеждой на построение более справедливого и демократического миропорядка, заявил президент карибской страны Мигель Диас-Канель.
"Куба имеет честь присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Пять букв и большая надежда для стран Юга на трудном пути к более справедливому, демократическому, равноправному и устойчивому международному порядку", - написал президент в своем блоге в Х.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. Как сообщил лидер Боливии Луис Арсе, его страна также получила этот статус.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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24 октября, 10:02