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Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера - РИА Новости, 25.10.2024
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18:32 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kuba-1980157076.html
Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера
Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера - РИА Новости, 25.10.2024
Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера
Куба присоединяется к блоку БРИКС в статусе государства-партнера с надеждой на построение более справедливого и демократического миропорядка, заявил президент... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:32
2024-10-25T18:32
в мире
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казань
куба
мигель диас-канель
владимир путин
луис арсе
брикс
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Куба присоединяется к блоку БРИКС в статусе государства-партнера с надеждой на построение более справедливого и демократического миропорядка, заявил президент карибской страны Мигель Диас-Канель. "Куба имеет честь присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Пять букв и большая надежда для стран Юга на трудном пути к более справедливому, демократическому, равноправному и устойчивому международному порядку", - написал президент в своем блоге в Х. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. Как сообщил лидер Боливии Луис Арсе, его страна также получила этот статус. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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в мире, россия, казань, куба, мигель диас-канель, владимир путин, луис арсе, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Куба, Мигель Диас-Канель, Владимир Путин, Луис Арсе, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера

Президент Диас-Канель: Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Куба присоединяется к блоку БРИКС в статусе государства-партнера с надеждой на построение более справедливого и демократического миропорядка, заявил президент карибской страны Мигель Диас-Канель.
"Куба имеет честь присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Пять букв и большая надежда для стран Юга на трудном пути к более справедливому, демократическому, равноправному и устойчивому международному порядку", - написал президент в своем блоге в Х.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. Как сообщил лидер Боливии Луис Арсе, его страна также получила этот статус.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
БРИКС присвоит статус партнера некоторым странам, заявили в Иране
24 октября, 10:02
 
В миреРоссияКазаньКубаМигель Диас-КанельВладимир ПутинЛуис АрсеБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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