https://ria.ru/20241025/kuba-1980157076.html

Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера

Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера - РИА Новости, 25.10.2024

Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера

Куба присоединяется к блоку БРИКС в статусе государства-партнера с надеждой на построение более справедливого и демократического миропорядка, заявил президент... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:32

2024-10-25T18:32

2024-10-25T18:32

в мире

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мигель диас-канель

владимир путин

луис арсе

брикс

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МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Куба присоединяется к блоку БРИКС в статусе государства-партнера с надеждой на построение более справедливого и демократического миропорядка, заявил президент карибской страны Мигель Диас-Канель. "Куба имеет честь присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера. Пять букв и большая надежда для стран Юга на трудном пути к более справедливому, демократическому, равноправному и устойчивому международному порядку", - написал президент в своем блоге в Х. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств-партнеров объединения. Как сообщил лидер Боливии Луис Арсе, его страна также получила этот статус. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/briks-1979734114.html

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