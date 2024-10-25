https://ria.ru/20241025/kuba-1979950565.html

Куба облегчит странам БРИКС доступ к региональным рынкам

Куба облегчит странам БРИКС доступ к региональным рынкам - РИА Новости, 25.10.2024

Куба облегчит странам БРИКС доступ к региональным рынкам

Куба готова делиться со странами БРИКС своим опытом в фармацевтике, науке и инновациях, а также облегчить странам объединения доступ на рынки Латинской Америки... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:06

2024-10-25T04:06

2024-10-25T09:07

россия

куба

казань

бруно родригес паррилья

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саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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МЕХИКО, 25 окт — РИА Новости. Куба готова делиться со странами БРИКС своим опытом в фармацевтике, науке и инновациях, а также облегчить странам объединения доступ на рынки Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья. "Считающаяся ключом к (Мексиканскому. — Прим. ред.) заливу благодаря своему стратегическому положению в Карибском море, Куба может облегчить доступ стран БРИКС к важным рынкам в Латинской Америке и Карибском бассейне и установить стратегические партнерства на благо наших стран", — заявил Паррилья в ходе своего выступления на саммите БРИКС в Казани, стенограмма его речи опубликована на сайте МИД Кубы. По словам министра, республика рассчитывает на укрепление взаимовыгодных отношений со странами БРИКС и присоединение к блоку в статусе страны-партнера. "Мы также готовы поделиться своим опытом и результатами в различных сферах, таких как биомедицинская фармацевтическая промышленность, здравоохранение, образование, наука и инновации. Наша страна имеет важную инфраструктуру и высококвалифицированные человеческие ресурсы, которые способствуют развитию сотрудничества в различных производственных и инвестиционных секторах", — добавил Паррилья.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств — партнеров объединения. До настоящего момента этот список не был обнародован. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в группе. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241021/mid-1979051371.html

https://ria.ru/20241008/kuba-1976875954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, куба, казань, бруно родригес паррилья, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире