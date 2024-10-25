Куба облегчит странам БРИКС доступ к региональным рынкам
Глава МИД Паррилья: Куба готова поделиться с БРИКС опытом в фармацевтике и науке
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
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МЕХИКО, 25 окт — РИА Новости. Куба готова делиться со странами БРИКС своим опытом в фармацевтике, науке и инновациях, а также облегчить странам объединения доступ на рынки Латинской Америки и Карибского бассейна, заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.
"Считающаяся ключом к (Мексиканскому. — Прим. ред.) заливу благодаря своему стратегическому положению в Карибском море, Куба может облегчить доступ стран БРИКС к важным рынкам в Латинской Америке и Карибском бассейне и установить стратегические партнерства на благо наших стран", — заявил Паррилья в ходе своего выступления на саммите БРИКС в Казани, стенограмма его речи опубликована на сайте МИД Кубы.
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По словам министра, республика рассчитывает на укрепление взаимовыгодных отношений со странами БРИКС и присоединение к блоку в статусе страны-партнера.
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"Мы также готовы поделиться своим опытом и результатами в различных сферах, таких как биомедицинская фармацевтическая промышленность, здравоохранение, образование, наука и инновации. Наша страна имеет важную инфраструктуру и высококвалифицированные человеческие ресурсы, которые способствуют развитию сотрудничества в различных производственных и инвестиционных секторах", — добавил Паррилья.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что члены БРИКС на саммите в Казани согласовали список государств — партнеров объединения. До настоящего момента этот список не был обнародован.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в группе. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В рамках своего председательства, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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