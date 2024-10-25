https://ria.ru/20241025/kosachev-1980080783.html

Остановить процесс укрепления БРИКС невозможно, заявил Косачев

Остановить процесс укрепления БРИКС невозможно, заявил Косачев - РИА Новости, 25.10.2024

Остановить процесс укрепления БРИКС невозможно, заявил Косачев

Объективные наблюдатели со всего мира признают успех саммита БРИКС, остановить процесс дальнейшего укрепления объединения уже невозможно, заявил вице-спикер... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:45

2024-10-25T14:45

2024-10-25T14:45

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Объективные наблюдатели со всего мира признают успех саммита БРИКС, остановить процесс дальнейшего укрепления объединения уже невозможно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Как бы то ни было, объективные наблюдатели во всем мире признают серьезный успех саммита БРИКС в Казани – в том числе и как успех российской дипломатии высшего уровня. Одних это радует, других огорчает. Но факт в том, что остановить процесс укрепления БРИКС уже невозможно. Как отметил В.В. Путин в итоговой пресс-конференции, БРИКС уже не просто объединение, а "это теперь организация, это очевидный факт". Считаю хорошим знаком, что такой качественный переход произошел именно в России", - написал он в своем телеграм-канале. Сенатор отметил, что сам саммит был без преувеличения историческим. По его словам, это мероприятие стало событием года в мировой повестке. "Но я бы особо отметил саму атмосферу и конструктивность этого мероприятия, которое уже называют саммитом Большого Юга. Его отличие от, скажем, саммитов G7 – в самой повестке. "Семерка" обсуждает то, как защищаться от других, и защищать свое доминирование под видом "порядка, основанного на правилах". А БРИКС – как развиваться и развивать весь мир", - резюмировал политик. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241025/ryabkov-1980071207.html

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в мире, казань, россия, бразилия, константин косачев, брикс, совет федерации рф, g7