https://ria.ru/20241025/konflikt-1979989109.html

Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине

Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 25.10.2024

Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС увидел стремление российского лидера к... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:03

2024-10-25T11:03

2024-10-25T11:44

украина

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

казань

саммит брикс в казани в 2024 году

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979655736_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_8988b1d0bb5b88ec60df3435f770e8eb.jpg

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине."Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня. Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле", — сказал турецкий президент журналистам в самолете по возвращении из Казани.Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, отметил, что киевский режим этого не хочет, возможно, потому что не готов отменять военное положение и проводить выборы президента. Тем не менее, добавил российский лидер, "мяч на их стороне". Путин назвал иррациональным поведение киевской верхушки, много раз отказывавшейся от переговоров. В пример он привел инициативу Турции по обеспечению безопасного судоходства в Черном море: по его словам, Москва согласилась, но Киев заявил, что никаких переговоров не будет. Несколько дней назад Турция со ссылкой на Украину предложила рассмотреть новые идеи по поводу ситуации в Черном море, но затем Киев снова от них отказался, рассказал президент.Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но только исходя из реалий, которые складываются на земле.

https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

украина

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, казань, саммит брикс в казани в 2024 году, хакан фидан, сергей лавров