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Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 25.10.2024 (обновлено: 11:44 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/konflikt-1979989109.html
Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине
Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 25.10.2024
Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС увидел стремление российского лидера к... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:03
2024-10-25T11:44
украина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
казань
саммит брикс в казани в 2024 году
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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине."Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня. Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле", — сказал турецкий президент журналистам в самолете по возвращении из Казани.Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, отметил, что киевский режим этого не хочет, возможно, потому что не готов отменять военное положение и проводить выборы президента. Тем не менее, добавил российский лидер, "мяч на их стороне". Путин назвал иррациональным поведение киевской верхушки, много раз отказывавшейся от переговоров. В пример он привел инициативу Турции по обеспечению безопасного судоходства в Черном море: по его словам, Москва согласилась, но Киев заявил, что никаких переговоров не будет. Несколько дней назад Турция со ссылкой на Украину предложила рассмотреть новые идеи по поводу ситуации в Черном море, но затем Киев снова от них отказался, рассказал президент.Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но только исходя из реалий, которые складываются на земле.
https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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украина, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, казань, саммит брикс в казани в 2024 году, хакан фидан, сергей лавров
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Хакан Фидан, Сергей Лавров
Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине

Эрдоган заявил, что увидел у Путина стремление к прекращению огня на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине.
«
"Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня. Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле", — сказал турецкий президент журналистам в самолете по возвращении из Казани.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ОнлайнПресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Ключевые заявления
24 октября, 18:19
Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, отметил, что киевский режим этого не хочет, возможно, потому что не готов отменять военное положение и проводить выборы президента. Тем не менее, добавил российский лидер, "мяч на их стороне".
Путин назвал иррациональным поведение киевской верхушки, много раз отказывавшейся от переговоров. В пример он привел инициативу Турции по обеспечению безопасного судоходства в Черном море: по его словам, Москва согласилась, но Киев заявил, что никаких переговоров не будет. Несколько дней назад Турция со ссылкой на Украину предложила рассмотреть новые идеи по поводу ситуации в Черном море, но затем Киев снова от них отказался, рассказал президент.
Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но только исходя из реалий, которые складываются на земле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганКазаньСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуХакан ФиданСергей Лавров
 
 
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