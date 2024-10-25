Эрдоган рассказал о стремлении Путина к прекращению огня на Украине
Эрдоган заявил, что увидел у Путина стремление к прекращению огня на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС увидел стремление российского лидера к прекращению огня на Украине.
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"Мы убедились, что господин Путин также стремится к устойчивому прекращению огня. Это уже подтвердили Хакан Фидан, наш министр иностранных дел, и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, во время их встречи в Стамбуле", — сказал турецкий президент журналистам в самолете по возвращении из Казани.
ОнлайнПресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Ключевые заявления
24 октября, 18:19
Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин, говоря о перспективах мирных переговоров с Украиной, отметил, что киевский режим этого не хочет, возможно, потому что не готов отменять военное положение и проводить выборы президента. Тем не менее, добавил российский лидер, "мяч на их стороне".
Путин назвал иррациональным поведение киевской верхушки, много раз отказывавшейся от переговоров. В пример он привел инициативу Турции по обеспечению безопасного судоходства в Черном море: по его словам, Москва согласилась, но Киев заявил, что никаких переговоров не будет. Несколько дней назад Турция со ссылкой на Украину предложила рассмотреть новые идеи по поводу ситуации в Черном море, но затем Киев снова от них отказался, рассказал президент.
Он подчеркнул, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей, но только исходя из реалий, которые складываются на земле.