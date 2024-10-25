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Генсек ШОС рассказал, что Казань произвела на него глубокое впечатление - РИА Новости, 25.10.2024
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08:29 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kazan-1979963616.html
Генсек ШОС рассказал, что Казань произвела на него глубокое впечатление
Генсек ШОС рассказал, что Казань произвела на него глубокое впечатление - РИА Новости, 25.10.2024
Генсек ШОС рассказал, что Казань произвела на него глубокое впечатление
Казань - очень красивый и чистый город с многовековой историей и богатой культурой, где крупнейшие мировые религии сосуществуют в гармонии и любви, заявил в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:29
2024-10-25T08:29
казань
россия
чжан мин
шос
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Казань - очень красивый и чистый город с многовековой историей и богатой культурой, где крупнейшие мировые религии сосуществуют в гармонии и любви, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на полях саммита БРИКС. "Я никогда раньше не был в Казани, это мой первый раз. Превзойдя ожидания, несмотря на то, что Казань небольшой город, она оказалась очень красивой и чистой, город производит сильное впечатление, особенно его многовековая история", - сказал Чжан Мин на просьбу поделиться впечатлениями от Казани. Генсек рассказал, что посетил Казанский университет, назвав его очень выдающимся учебным заведением с 220-летней историей, из стен которого вышла целая группа блистательных деятелей. "В этом учебном заведении учился Владимир Ленин, а также Лев Толстой. Среди выпускников Казанского университета было как минимум семь лауреатов Нобелевской премии, это отражает то, что город обладает высоким уровнем культуры и историческими традициями", - сказал Чжан Мин, добавив, что город ему "очень понравился". По словам Чжан Мина, одной из особенностей Казани является то, что она является конкретным воплощением единства и гармонии различных этнических групп России. "Это произвело на меня глубокое впечатление, вчера я посетил мечеть, а менее чем в минуте ходьбы была православная церковь, которую я также посетил. Две основные религии живут в гармонии друг с другом на одной земле и относятся друг к другу с любовью, это прекрасная картина", - сказал он. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html
https://ria.ru/20241025/putin-1979859655.html
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казань, россия, чжан мин, шос, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Казань, Россия, Чжан Мин, ШОС, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Генсек ШОС рассказал, что Казань произвела на него глубокое впечатление

Генсек ШОС Чжан Мин назвал Казань красивым город с многовековой историей

© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Казань - очень красивый и чистый город с многовековой историей и богатой культурой, где крупнейшие мировые религии сосуществуют в гармонии и любви, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на полях саммита БРИКС.
"Я никогда раньше не был в Казани, это мой первый раз. Превзойдя ожидания, несмотря на то, что Казань небольшой город, она оказалась очень красивой и чистой, город производит сильное впечатление, особенно его многовековая история", - сказал Чжан Мин на просьбу поделиться впечатлениями от Казани.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Запад по глупости и злобе сделал Путину неоценимый подарок
24 октября, 21:59
Генсек рассказал, что посетил Казанский университет, назвав его очень выдающимся учебным заведением с 220-летней историей, из стен которого вышла целая группа блистательных деятелей.
"В этом учебном заведении учился Владимир Ленин, а также Лев Толстой. Среди выпускников Казанского университета было как минимум семь лауреатов Нобелевской премии, это отражает то, что город обладает высоким уровнем культуры и историческими традициями", - сказал Чжан Мин, добавив, что город ему "очень понравился".
По словам Чжан Мина, одной из особенностей Казани является то, что она является конкретным воплощением единства и гармонии различных этнических групп России.
"Это должно измениться". О чем договорились лидеры стран БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

Работа XVI саммита БРИКС

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

Работа XVI саммита БРИКС

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

Работа XVI саммита БРИКС

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 13
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Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос во время прибытия глав делегаций на территорию международного выставочного центра Казань Экспо для участия в XVI саммите БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

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На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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12 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф (слева) на церемонии встречи глав делегаций — участников XVI саммита БРИКС

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 13

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 13

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 13

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 13

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 13

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 13

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 13

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 13

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 13

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
11 из 13

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
12 из 13

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 13
"Это произвело на меня глубокое впечатление, вчера я посетил мечеть, а менее чем в минуте ходьбы была православная церковь, которую я также посетил. Две основные религии живут в гармонии друг с другом на одной земле и относятся друг к другу с любовью, это прекрасная картина", - сказал он.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Путин показал кощееву иглу Запада
Вчера, 08:00
 
КазаньРоссияЧжан МинШОСБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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