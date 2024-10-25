https://ria.ru/20241025/kazan-1979963616.html

Генсек ШОС рассказал, что Казань произвела на него глубокое впечатление

Генсек ШОС рассказал, что Казань произвела на него глубокое впечатление - РИА Новости, 25.10.2024

Генсек ШОС рассказал, что Казань произвела на него глубокое впечатление

Казань - очень красивый и чистый город с многовековой историей и богатой культурой, где крупнейшие мировые религии сосуществуют в гармонии и любви, заявил в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:29

2024-10-25T08:29

2024-10-25T08:29

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Казань - очень красивый и чистый город с многовековой историей и богатой культурой, где крупнейшие мировые религии сосуществуют в гармонии и любви, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин на полях саммита БРИКС. "Я никогда раньше не был в Казани, это мой первый раз. Превзойдя ожидания, несмотря на то, что Казань небольшой город, она оказалась очень красивой и чистой, город производит сильное впечатление, особенно его многовековая история", - сказал Чжан Мин на просьбу поделиться впечатлениями от Казани. Генсек рассказал, что посетил Казанский университет, назвав его очень выдающимся учебным заведением с 220-летней историей, из стен которого вышла целая группа блистательных деятелей. "В этом учебном заведении учился Владимир Ленин, а также Лев Толстой. Среди выпускников Казанского университета было как минимум семь лауреатов Нобелевской премии, это отражает то, что город обладает высоким уровнем культуры и историческими традициями", - сказал Чжан Мин, добавив, что город ему "очень понравился". По словам Чжан Мина, одной из особенностей Казани является то, что она является конкретным воплощением единства и гармонии различных этнических групп России. "Это произвело на меня глубокое впечатление, вчера я посетил мечеть, а менее чем в минуте ходьбы была православная церковь, которую я также посетил. Две основные религии живут в гармонии друг с другом на одной земле и относятся друг к другу с любовью, это прекрасная картина", - сказал он. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20241024/putin-1979924703.html

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