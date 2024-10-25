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Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы - РИА Новости, 25.10.2024
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00:44 25.10.2024 (обновлено: 01:36 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/guterresh-1979937708.html
Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы
Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы - РИА Новости, 25.10.2024
Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы международной финансовой... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T00:44
2024-10-25T01:36
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ООН, 25 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы международной финансовой системы, сообщили в офисе генсекретаря. "Генеральный секретарь и президент также обсудили вопросы развития и международной финансовой системы", – сказано в сообщении. Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности абсолютную необходимость прекращения огня в Газе и Ливане, а также важность егать дальнейшей региональной эскалации.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/putin-1979926728.html
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в мире, россия, казань, бразилия, антониу гутерреш, владимир путин, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы

Генсек ООН Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© POOL
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
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ООН, 25 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы международной финансовой системы, сообщили в офисе генсекретаря.
"Генеральный секретарь и президент также обсудили вопросы развития и международной финансовой системы", – сказано в сообщении.
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Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности абсолютную необходимость прекращения огня в Газе и Ливане, а также важность егать дальнейшей региональной эскалации.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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В миреРоссияКазаньБразилияАнтониу ГутеррешВладимир ПутинБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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