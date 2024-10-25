https://ria.ru/20241025/guterresh-1979937708.html

Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы

Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы - РИА Новости, 25.10.2024

Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы международной финансовой... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T00:44

2024-10-25T00:44

2024-10-25T01:36

в мире

россия

казань

бразилия

антониу гутерреш

владимир путин

брикс

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979932545_0:11:3192:1807_1920x0_80_0_0_e9ae8523bff4e496ff9912d9b4a7e05f.jpg

ООН, 25 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы международной финансовой системы, сообщили в офисе генсекретаря. "Генеральный секретарь и президент также обсудили вопросы развития и международной финансовой системы", – сказано в сообщении. Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности абсолютную необходимость прекращения огня в Газе и Ливане, а также важность егать дальнейшей региональной эскалации.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/putin-1979926728.html

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979464703.html

россия

казань

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, казань, бразилия, антониу гутерреш, владимир путин, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году