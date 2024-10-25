Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы
Генсек ООН Гутерреш обсудил с Путиным вопросы международной финансовой системы
© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
© POOL
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
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ООН, 25 окт – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в рамках саммита БРИКС в Казани обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы международной финансовой системы, сообщили в офисе генсекретаря.
"Генеральный секретарь и президент также обсудили вопросы развития и международной финансовой системы", – сказано в сообщении.
Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности абсолютную необходимость прекращения огня в Газе и Ливане, а также важность егать дальнейшей региональной эскалации.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Гутерреш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
23 октября, 06:01